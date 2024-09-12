"До чого цей театр?": Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські "мирні" ініціативи

Президент України Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильські "мирні" ініціативи деструктивними та такими, що не поважають територіальну ціліність України. Про це Президент заявив в інтерв'ю бразильському виданню Metropoles 9 вересня, передає УНН.

Китайсько-бразильська пропозиція - це теж деструктивна, це просто політична заява. Я говорив Лулі (президенту Бразилії -ред), ми передавали китайській стороні: "Давайте разом сідати й розмовляти". Ви нам не вороги. І ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону росії і бути посередині? Що це за погляд? Посередині чого? Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні, ми воюємо на нашій землі