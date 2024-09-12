"До чого цей театр?": Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські "мирні" ініціативи
Київ • УНН
Президент України назвав китайсько-бразильські пропозиції щодо миру деструктивними та такими, що не поважають територіальну ціліність України. Зеленський закликав країни зупинити росіян та показати свою силу.
Президент України Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильські "мирні" ініціативи деструктивними та такими, що не поважають територіальну ціліність України. Про це Президент заявив в інтерв'ю бразильському виданню Metropoles 9 вересня, передає УНН.
Китайсько-бразильська пропозиція - це теж деструктивна, це просто політична заява. Я говорив Лулі (президенту Бразилії -ред), ми передавали китайській стороні: "Давайте разом сідати й розмовляти". Ви нам не вороги. І ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону росії і бути посередині? Що це за погляд? Посередині чого? Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні, ми воюємо на нашій землі
Він закликав країни зупинити росіян, показати, які вони сильні.
До чого цей театр? Тобто ви проговорили з росією якусь ініціативу, висунули її і кажете: "Давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності. Це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія
Зеленський назвав уряд Бразилії "проросійським" у питанні війни12.09.24, 13:47 • 15562 перегляди