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Зеленський назвав уряд Бразилії "проросійським" у питанні війни

Зеленський назвав уряд Бразилії "проросійським" у питанні війни

Київ • УНН

 • 15562 перегляди

Президент України Зеленський розкритикував позицію уряду Бразилії щодо війни, назвавши її "проросійською". Він вважає зусилля Бразилії з пошуку мирного вирішення марними через небажання Путіна припинити війну.

Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію уряду Бразиції щодо війни в Україні та заявив, що уряд Луїса Інасіу Лула да Сілви є "проросійським". Про це Президент заявив в інтерв'ю бразильському виданню Metropoles 9 вересня, передає УНН

"На жаль, я вважаю, що вони (бразильський уряд-ред.) більше проросійські", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про позицію Бразилії щодо війни.

 "У мене була гарна розмова з президентом Лулою, і мені здалося, що він мене зрозумів. Я був вдячний за зустріч із ним, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий. Я думав, що побачу в його досвіді розуміння того, що відбувається, а не просто політичне умиротворення", - вказав Президент. 

За словами українського лідера, зусилля Бразилії з пошуку мирного розв'язання війни марні, оскільки володимир путін не виявляє жодних ознак бажання покласти край війні. 

"Хіба за це не має бути відповідальності?"- Зеленський про можливий обхід закону Бразилією заради присутності путіна на саміті G2011.09.24, 15:06 • 16671 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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