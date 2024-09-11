"Хіба за це не має бути відповідальності?"- Зеленський про можливий обхід закону Бразилією заради присутності путіна на саміті G20

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливі плани влади Бразилії запросити російського диктатора володимира путіна на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, заявив, що Бразилії для цього доведеться обходити закон й ігнорувати Римський статут. Про це Зеленський сказав під час виступу на конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects, повідомляє кореспондент УНН.

Є країни, де чинний Римський статут. Є країни, в яких Римський статут не ратифікований і це глобальні гравці. Через кілька місяців відбудеться саміт G20. Дуже серйозно подія. Ми чули сигнали від влади Бразилії, що вони планували запросити путіна, але щоб це сталося їм доведеться обходити закон, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?