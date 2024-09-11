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"Хіба за це не має бути відповідальності?"- Зеленський про можливий обхід закону Бразилією заради присутності путіна на саміті G20

"Хіба за це не має бути відповідальності?"- Зеленський про можливий обхід закону Бразилією заради присутності путіна на саміті G20

Київ • УНН

 • 16671 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Бразилії доведеться обходити закон заради присутності путіна на саміті G20. Він наголосив на необхідності відповідальності за ігнорування Римського статуту.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливі плани влади Бразилії запросити російського диктатора володимира путіна на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, заявив, що Бразилії для цього доведеться обходити закон й ігнорувати Римський статут. Про це Зеленський сказав під час виступу на конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects, повідомляє кореспондент УНН.

Є країни, де чинний Римський статут. Є країни, в яких Римський статут не ратифікований і це глобальні гравці. Через кілька місяців відбудеться саміт G20. Дуже серйозно подія. Ми чули сигнали від влади Бразилії, що вони планували запросити путіна, але щоб це сталося їм доведеться обходити закон, право руйнувати й знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що справедливість не виникає сама по собі. Норми законів діють тоді, коли діють люди.

Контекст

У вересні 2023 року президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявляв, що російського диктатора володимира путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає зустріч "Групи 20" у Ріо-де-Жанейро у 2024 році.

Згодом президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що судова влада Бразилії вирішуватиме, чи буде заарештований путін, якщо він відвідає зустріч "Групи 20" у Ріо-де-Жанейро.

У квітні цього року газета Folha de S.Paulo повідомляла, що уряд президента Бразилії намагається організувати візит путіна на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, коментуючи відмову Монголії заарештувати російського диктатора володимира путіна, заявив, що у таких випадках в Римському статуті продумана спеціальна процедура - відбувається генеральне засідання усіх держав-членів, де приймається рішення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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