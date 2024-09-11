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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Разве за это не должно быть ответственности?" - Зеленский о возможном обходе закона Бразилией ради присутствия Путина на саммите G20

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 12:06  •  1680 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Бразилии придется обходить закон ради присутствия Путина на саммите G20. Он отметил необходимость ответственности за игнорирование Римского статута.

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможные планы властей Бразилии пригласить российского диктатора владимира путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, заявил, что Бразилии для этого придется обходить закон и игнорировать Римский статут. Об этом Зеленский сказал во время выступления на конференции United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects, сообщает корреспондент УНН.

Есть страны, где действует Римский статут. Есть страны, в которых Римский статут не ратифицирован и это глобальные игроки. Через несколько месяцев состоится саммит G20. Очень серьезно событие. Мы слышали сигналы от властей Бразилии, что они планировали пригласить путина, но чтобы это произошло им придется обходить закон, право разрушать и снова игнорировать Римский статут. Разве за это не должно быть ответственности?

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что справедливость не возникает сама по себе. Нормы законов действуют тогда, когда действуют люди.

Контекст

В сентябре 2023 года президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявлял, что российского диктатора владимира путина не арестуют в Бразилиий, если он посетит встречу "Группы 20" в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

Впоследствии президент Бразилии Лула да Силва заявил, что судебные власти Бразилии будут решать, будет ли арестован Путин, если он посетит встречу "Группы 20" в Рио-де-Жанейро.

В апреле этого года газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство президента Бразилии пытается организовать визит путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, комментируя отказ Монголии арестовать российского диктатора владимира путина, заявил, что в таких случаях в Римском статуте продумана специальная процедура - происходит генеральное заседание всех государств-членов, где принимается решение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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