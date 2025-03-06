рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибли 4 человека, более 30 ранены. Иностранные волонтеры, которые только что заселились, успели спастись, спустившись из номеров.
В Кривом Роге россия ударила баллистической ракетой по гостинице, где разместились волонтеры из Украины, США и Великобритании, сообщил Президент Владимир Зеленский, показав видео последствий, пишет УНН.
Всю ночь продолжалась спасательная операция в Кривом Роге на месте российского ракетного удара. Баллистика по обычной гостинице. Буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров
С его слов, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. "Мои соболезнования родным и близким", - написал Президент.
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В целом более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь, указал Зеленский. "Повреждено ударом много гражданских объектов вокруг гостиницы. Спасатели до сих пор работают на месте - все службы", - отметил он.
"И я благодарю всех, кто эти ночи и дни на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей. Спасибо работникам ГСЧС Украины, Национальной полиции, медикам, в частности работникам "скорой помощи", и всем, от чьей работы зависит жизнь людей. И нельзя делать ни одной паузы в давлении на россию, чтобы остановить эту войну и террор против жизни", - подчеркнул Глава государства.