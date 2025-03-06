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Количество погибших в результате ракетного удара рф по Кривому Рогу возросло до 4

Киев • УНН

 • 20366 просмотра

В больнице скончался 43-летний мужчина, раненый в результате ракетной атаки на Кривой Рог. Общее количество жертв атаки достигло четырех человек.

Количество погибших в результате ракетного удара рф по Кривому Рогу возросло до 4

В больнице скончался 43-летний мужчина, раненый в результате ракетной атаки рф на Кривой Рог, количество жертв вражеской атаки достигло четырех человек, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В больнице скончался мужчина, раненый в результате ракетной атаки на Кривой Рог. Ему было 43 года. Мои соболезнования родным и близким. Количество жертв возросло до четырех человек

- написал Лысак.

Дополнение

По данным прокуратуры, вечером 5 марта военные рф осуществили ракетную атаку на город Кривой Рог. Ранее было известно, что в результате обстрела погибли два мужчины и женщина. Ранения получили 31 человек. Среди пострадавших - 13-летняя девочка.

Юлия Шрамко

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