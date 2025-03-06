Кількість загиблих від ракетного удару рф по Кривому Рогу зросла до 4

У лікарні помер 43-річний чоловік, поранений внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг, кількість жертв ворожої атаки досягла чотирьох осіб, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Мої співчуття рідним та близьким. Кількість жертв зросла до чотирьох людей - написав Лисак.

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За даними прокуратури, ввечері 5 березня військові рф здійснили ракетну атаку на місто Кривий Ріг. Раніше було відомо, що внаслідок обстрілу загинули два чоловіки і жінка. Поранення отримали 31 людина. Серед постраждалих - 13-річна дівчинка.