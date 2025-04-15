Кривий Ріг

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26171 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156284 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136078 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139054 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134734 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134714 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196392 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77585 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164663 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116959 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.

Політика • 14 квітня, 14:11 • 9024 перегляди

На Кіровоградщині на Великдень скоротять комендантську годину

На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 04:00. Профільні служби перевірять сховища та культові споруди на безпеку.

Суспільство • 14 квітня, 09:53 • 3538 перегляди

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах

На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.

Політика • 14 квітня, 09:31 • 2672 перегляди

Глава ЦПД: окупанти навмисно вдарили ракетами по мирних жителях Сум - щоб було багато жертв

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, щоб спричинити велику кількість жертв серед цивільного населення. У місті є загиблі.

Війна • 13 квітня, 08:26 • 6015 перегляди

Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії подальші кроки в межах "Коаліції рішучих"

Андрій Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії ситуацію на фронті та кроки в рамках "Коаліції рішучих". Також сторони наголосили на важливості моніторингу припинення вогню.

Війна • 12 квітня, 04:14 • 12077 перегляди

Встановив лампадку та поклав іграшку: Зеленський вшанував жертв ракетного удару по Кривому Рогу

Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Кривому Розі, поклавши лампадку та іграшку на місці трагедії. Росія атакувала місто балістичною ракетою, забравши життя 19 людей.

Війна • 11 квітня, 14:55 • 11113 перегляди

"Зовсім не весняний настрій": на Миколаївщині через снігопад ускладнено рух, у тому числі в бік Одеси

В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

УНН-Одеса • 11 квітня, 10:49 • 3266 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9148 перегляди

У Дніпрі 15 осіб отримали поранення внаслідок атаки БпЛА

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Дніпрі 15 поранених, пошкоджено будинки, підприємства та авто. Також атаковано Апостолове та Нікопольський район.

Суспільство • 9 квітня, 04:51 • 147278 перегляди

В Україні від початку повномасштабної війни вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед них 600 дітей - ООН

За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.

Війна • 8 квітня, 17:46 • 10041 перегляди

У Радбезі ООН засудили атаку рф на житловий квартал Кривого Рогу, через який загинули дев'ять дітей

На засіданні Радбезу ООН країни засудили атаку рф на Кривий Ріг, внаслідок якої загинули діти. Представник рф звинуватив Україну, але більшість країн підтримали Україну.

Війна • 8 квітня, 17:03 • 12534 перегляди

Сибіга після засідання ОБСЄ по терору рф у Кривому Розі: звірство зупинить лише посиленням тиску на агресора

Міністр Сибіга закликав ОБСЄ посилити тиск на росію через вбивство дев'ятьох дітей у Кривому Розі. Він наголосив на необхідності посилення захисту України для зупинки російського терору.

Політика • 8 квітня, 14:01 • 8536 перегляди

Місцеві вибори в Україні: останнє слово за Верховною Радою - ЦВК

Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.

Політика • 8 квітня, 11:07 • 11221 перегляди

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через жорстокий удар рф по Кривому Рогу

Балістичний удар рф по Кривому Рогу забрав життя дев'ятьох дітей, що стало найбільшою кількістю жертв серед дітей з 2022 року. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН для реагування.

Війна • 7 квітня, 16:13 • 156345 перегляди

Україна ініціює спеціальне засідання ОБСЄ через удар рф по Кривому Рогу

Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через балістичний удар Росії по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло 20 людей, серед них 9 дітей, 33 отримали поранення.

Війна • 7 квітня, 14:14 • 10317 перегляди

Понад 700 тис. грн з реєстрацій на черкаський забіг MHP Run4Victory передають на підтримку 118-ї бригади ТрО

Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.

Суспільство • 7 квітня, 07:32 • 8354 перегляди

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: 33 постраждалих в лікарнях, 18 у тяжкому стані

У Кривому Розі оголошено жалобу за 20 загиблими, серед яких 9 дітей, внаслідок ракетного удару. У лікарнях залишаються 33 постраждалих, у тому числі 4 дітей, 18 з них у тяжкому стані.

Війна • 7 квітня, 05:35 • 5195 перегляди

Трагедія у Кривому Розі: духовний радник Трампа закликав світ засудити "терор" росї

Марк Бернс закликав засудити атаку, що забрала життя 20 людей. Він наголосив на важливості єдності з Україною в боротьбі проти російського терору.

Війна • 6 квітня, 19:23 • 15738 перегляди

Трагедія у Кривому Розі: Макрон жорстко висловився щодо росії

Президент Франції висловив співчуття українцям через трагедію у Кривому Розі, наголосивши на терміновій необхідності припинення російських ударів та закликавши до рішучих дій.

Війна • 6 квітня, 18:31 • 16062 перегляди

Солідарність з Україною: посол США Брінк заявила про єдність з Україною у день жалоби після атаки рф по Кривому Рогу

Посол США висловила співчуття родинам загиблих внаслідок атаки рф по Кривому Рогу. Брінк наголосила на єдності з Україною у цей важкий день.

Політика • 6 квітня, 17:58 • 15398 перегляди

російський удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 20

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 20. У лікарні помер 57-річний чоловік від численних ран.

Суспільство • 6 квітня, 16:36 • 17533 перегляди

"За дітей": прикордонники "Шквалу" мстять росіянам за трагедію в Кривому Розі

Прикордонники ПКШР "Шквал" на Луганщині активно мстяться ворогу за трагічний обстріл Кривого Рогу, де загинули діти. Ворог отримає помсту за цей жахливий злочин.

Війна • 6 квітня, 13:59 • 27518 перегляди

Україна сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок атаки рф на Кривий Ріг

В Україні день жалоби за загиблими в Кривому Розі. Кількість постраждалих зросла до 75, 37 з них у лікарнях, 19 у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Суспільство • 6 квітня, 06:12 • 300373 перегляди

Дволика стратегія: путін демонструє подвійні підходи у вирішенні "українського питання" - NBC News

путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.

Війна • 5 квітня, 20:12 • 11846 перегляди

Всі українські міста й села об'єдналися в підтримку Кривого Рогу, проявляючи солідарність - Зеленський

Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.

Війна • 5 квітня, 18:06 • 13860 перегляди

У Кривому Розі вже 74 постраждалих від атаки рф, в лікарнях дорослі та діти

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 74, серед них є діти. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, п'ятеро з них – діти.

Суспільство • 5 квітня, 17:45 • 14152 перегляди

Генштаб спростував брехню рф про порушення Україною "енергетичного перемирʼя"

У Генштабі ЗСУ спростували фейки рф про атаки України на енергетичні об'єкти. Сили оборони завдають удари лише по військових цілях окупантів, а росіяни нищать цивільну інфраструктуру.

Війна • 5 квітня, 16:08 • 19574 перегляди

Це сигнал москви Вашингтону: в МЗС оприлюднили заяву щодо удару по Кривому Рогу

Росія вдарила по Кривому Рогу касетною ракетою, вбивши 18 людей, серед яких 9 дітей. МЗС України назвало це сигналом Москви Вашингтону.

Війна • 5 квітня, 15:20 • 57194 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

У Кривому Розі вже 72 постраждалих від удару рф, багато у важкому стані

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 72, майже половина в лікарні. Раніше росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, загинуло 19 людей.

Війна • 5 квітня, 11:20 • 15351 перегляди