Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.
На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 04:00. Профільні служби перевірять сховища та культові споруди на безпеку.
На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, щоб спричинити велику кількість жертв серед цивільного населення. У місті є загиблі.
Андрій Єрмак обговорив з радниками Франції та Британії ситуацію на фронті та кроки в рамках "Коаліції рішучих". Також сторони наголосили на важливості моніторингу припинення вогню.
Президент Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Кривому Розі, поклавши лампадку та іграшку на місці трагедії. Росія атакувала місто балістичною ракетою, забравши життя 19 людей.
В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Вночі ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Дніпрі 15 поранених, пошкоджено будинки, підприємства та авто. Також атаковано Апостолове та Нікопольський район.
За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.
На засіданні Радбезу ООН країни засудили атаку рф на Кривий Ріг, внаслідок якої загинули діти. Представник рф звинуватив Україну, але більшість країн підтримали Україну.
Міністр Сибіга закликав ОБСЄ посилити тиск на росію через вбивство дев'ятьох дітей у Кривому Розі. Він наголосив на необхідності посилення захисту України для зупинки російського терору.
Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.
Балістичний удар рф по Кривому Рогу забрав життя дев'ятьох дітей, що стало найбільшою кількістю жертв серед дітей з 2022 року. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН для реагування.
Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через балістичний удар Росії по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло 20 людей, серед них 9 дітей, 33 отримали поранення.
Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
У Кривому Розі оголошено жалобу за 20 загиблими, серед яких 9 дітей, внаслідок ракетного удару. У лікарнях залишаються 33 постраждалих, у тому числі 4 дітей, 18 з них у тяжкому стані.
Марк Бернс закликав засудити атаку, що забрала життя 20 людей. Він наголосив на важливості єдності з Україною в боротьбі проти російського терору.
Президент Франції висловив співчуття українцям через трагедію у Кривому Розі, наголосивши на терміновій необхідності припинення російських ударів та закликавши до рішучих дій.
Посол США висловила співчуття родинам загиблих внаслідок атаки рф по Кривому Рогу. Брінк наголосила на єдності з Україною у цей важкий день.
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 20. У лікарні помер 57-річний чоловік від численних ран.
Прикордонники ПКШР "Шквал" на Луганщині активно мстяться ворогу за трагічний обстріл Кривого Рогу, де загинули діти. Ворог отримає помсту за цей жахливий злочин.
В Україні день жалоби за загиблими в Кривому Розі. Кількість постраждалих зросла до 75, 37 з них у лікарнях, 19 у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.
Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.
Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 74, серед них є діти. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, п'ятеро з них – діти.
У Генштабі ЗСУ спростували фейки рф про атаки України на енергетичні об'єкти. Сили оборони завдають удари лише по військових цілях окупантів, а росіяни нищать цивільну інфраструктуру.
Росія вдарила по Кривому Рогу касетною ракетою, вбивши 18 людей, серед яких 9 дітей. МЗС України назвало це сигналом Москви Вашингтону.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 72, майже половина в лікарні. Раніше росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, загинуло 19 людей.