Україна сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок атаки рф на Кривий Ріг

В Україні день жалоби за загиблими в Кривому Розі. Кількість постраждалих зросла до 75, 37 з них у лікарнях, 19 у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.