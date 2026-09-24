Масований удар рф спричинив затримки поїздів, деякі запізнюються більш ніж на 6 годин

Через повітряну атаку рф низка поїздів затримується на кілька годин. Найбільше наразі запізнюється потяг "Дніпро-Головний — Ужгород" — його затримка перевищує 6 годин. Про це 24 вересня повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

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За даними онлайн-табло, найбільше затримується поїзд "Дніпро-Головний - Ужгород" - наразі його запізнення перевищує 6 годин.

Така ж ситуація з потягом, що курсує до Польщі - сполучення "Запоріжжя-Перемишль".

Ще на понад 5 годин затримуються поїзди "Дніпро — Трускавець", "Дніпро - Львів", "Чернівці - Кривий Ріг" та "Рахів - Кривий Ріг".

В "Укрзалізниці" причину затримок наразі не уточнюють. Водночас в Україні затримки поїздів зазвичай пов’язані з безпековою ситуацією.

Нагадаємо

Уночі, 24 вересня, росія запустила по Україні 282 дрони та ракети, зокрема "Циркони" й балістику. ППО знищила або придушила 227 цілей.

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