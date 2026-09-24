Масований удар рф спричинив затримки поїздів, деякі запізнюються більш ніж на 6 годин

$44.860.0751.190.15
ukenru
Ексклюзив
06:56 • 9254 перегляди
У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчик
05:21 • 16587 перегляди
Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф
23 вересня, 22:20 • 38317 перегляди
росія вдарила по Києву балістикою
23 вересня, 18:22 • 47395 перегляди
Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський
23 вересня, 18:09 • 32543 перегляди
"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи
23 вересня, 16:51 • 29109 перегляди
"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 46109 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
23 вересня, 16:02 • 43578 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей
23 вересня, 14:26 • 48609 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку
23 вересня, 13:23 • 36430 перегляди
Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.6м/с
90%
744мм
Популярнi новини
росіяни прицільно вдарили по храму святого Іоанна Предтечі у Краматорську, є пораненіVideo23 вересня, 22:51 • 10283 перегляди
Кількість загиблих через ракетну атаку на Київ зросла24 вересня, 00:26 • 13728 перегляди
Ворог атакував Одесу - пошкоджено лікарню, школу та житлові будинки24 вересня, 01:28 • 15819 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?06:00 • 11682 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 8902 перегляди
Публікації
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto06:25 • 9288 перегляди
Розбіжність у 73,5 млн грн: скільки насправді НСЗУ виплатила клініці Odrex?06:00 • 11898 перегляди
Хвороба Альцгеймера: які симптоми мають насторожити та що може знизити ризик
Ексклюзив
23 вересня, 16:32 • 46111 перегляди
За що можуть заблокувати пенсійну картку та як відновити доступ до грошей23 вересня, 16:02 • 43579 перегляди
Ляшко заявив, що “швидка” не має приїжджати, щоб просто прокапати чи поміряти тиск - у яких випадках варто викликати екстренку23 вересня, 14:26 • 48610 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 30184 перегляди
Арнольд Шварценеггер знову відвідав Октоберфест і диригував оркестромPhoto23 вересня, 12:38 • 38248 перегляди
"Не схожий на жодну роль": Том Круз відверто розповів про свій новий фільм від оскароносного режисераVideo23 вересня, 11:36 • 40377 перегляди
Трампа-молодшого хочуть допитати через гроші на весілля від олігарха зі зв'язками з путіним23 вересня, 07:19 • 47988 перегляди
Джордж Лукас планував ще три фільми "Зоряних війн", але "вирішив піти" з режисуриVideo23 вересня, 05:39 • 48199 перегляди
Актуальне
Опалення
Forbes
Fox News
B-1 Lancer
Ракетна система С-400

Масований удар рф спричинив затримки поїздів, деякі запізнюються більш ніж на 6 годин

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Через повітряну атаку рф затримуються поїзди, зокрема рейси до Ужгорода та Перемишля. Найбільше запізнення перевищує 6 годин.

Масований удар рф спричинив затримки поїздів, деякі запізнюються більш ніж на 6 годин

Через повітряну атаку рф низка поїздів затримується на кілька годин. Найбільше наразі запізнюється потяг "Дніпро-Головний — Ужгород" — його затримка перевищує 6 годин. Про це 24 вересня повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

За даними онлайн-табло, найбільше затримується поїзд "Дніпро-Головний - Ужгород" - наразі його запізнення перевищує 6 годин.

Така ж ситуація з потягом, що курсує до Польщі - сполучення "Запоріжжя-Перемишль".

Ще на понад 5 годин затримуються поїзди "Дніпро — Трускавець", "Дніпро - Львів", "Чернівці - Кривий Ріг" та "Рахів - Кривий Ріг".

В "Укрзалізниці" причину затримок наразі не уточнюють. Водночас в Україні затримки поїздів зазвичай пов’язані з безпековою ситуацією.

Нагадаємо

Уночі, 24 вересня, росія запустила по Україні 282 дрони та ракети, зокрема "Циркони" й балістику. ППО знищила або придушила 227 цілей.

рф масовано атакувала Одещину - у Румунії піднімали F-16 і F-18, Молдова закривала частину неба через дрони24.09.26, 09:05 • 3290 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Рахів
Україна
Ужгород
Кривий Ріг
Чернівці
Запоріжжя
Львів
Польща