Массированный удар рф вызвал задержки поездов, некоторые опаздывают более чем на 6 часов

Из-за воздушной атаки рф ряд поездов задерживается на несколько часов. Больше всего в настоящее время опаздывает поезд "Днепр-Главный — Ужгород" — его задержка превышает 6 часов. Об этом 24 сентября сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

По данным онлайн-табло, больше всего задерживается поезд "Днепр-Главный — Ужгород" — в настоящее время его опоздание превышает 6 часов.

Такая же ситуация с поездом, следующим в Польшу, — сообщение "Запорожье — Перемышль".

Еще более чем на 5 часов задерживаются поезда "Днепр — Трускавец", "Днепр — Львов", "Черновцы — Кривой Рог" и "Рахов — Кривой Рог".

В "Укрзализныце" причину задержек пока не уточняют. В то же время в Украине задержки поездов обычно связаны с ситуацией в сфере безопасности.

Напомним

Ночью 24 сентября Россия запустила по Украине 282 дрона и ракеты, в частности "Цирконы" и баллистические ракеты. ПВО уничтожила или подавила 227 целей.

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