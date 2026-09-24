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Массированный удар рф вызвал задержки поездов, некоторые опаздывают более чем на 6 часов

Киев • УНН

 • 1876 просмотра

Из-за воздушной атаки рф задерживаются поезда, в частности рейсы в Ужгород и Перемышль. Самое большое опоздание превышает 6 часов.

Массированный удар рф вызвал задержки поездов, некоторые опаздывают более чем на 6 часов

Из-за воздушной атаки рф ряд поездов задерживается на несколько часов. Больше всего в настоящее время опаздывает поезд "Днепр-Главный — Ужгород" — его задержка превышает 6 часов. Об этом 24 сентября сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

По данным онлайн-табло, больше всего задерживается поезд "Днепр-Главный — Ужгород" — в настоящее время его опоздание превышает 6 часов.

Такая же ситуация с поездом, следующим в Польшу, — сообщение "Запорожье — Перемышль".

Еще более чем на 5 часов задерживаются поезда "Днепр — Трускавец", "Днепр — Львов", "Черновцы — Кривой Рог" и "Рахов — Кривой Рог".

В "Укрзализныце" причину задержек пока не уточняют. В то же время в Украине задержки поездов обычно связаны с ситуацией в сфере безопасности.

Напомним

Ночью 24 сентября Россия запустила по Украине 282 дрона и ракеты, в частности "Цирконы" и баллистические ракеты. ПВО уничтожила или подавила 227 целей.

рф массированно атаковала Одесскую область - в Румынии поднимали F-16 и F-18, Молдова закрывала часть неба из-за дронов24.09.26, 09:05 • 3838 просмотров

Ольга Розгон

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