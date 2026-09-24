Массированный удар рф вызвал задержки поездов, некоторые опаздывают более чем на 6 часов
Киев • УНН
Из-за воздушной атаки рф задерживаются поезда, в частности рейсы в Ужгород и Перемышль. Самое большое опоздание превышает 6 часов.
Из-за воздушной атаки рф ряд поездов задерживается на несколько часов. Больше всего в настоящее время опаздывает поезд "Днепр-Главный — Ужгород" — его задержка превышает 6 часов. Об этом 24 сентября сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
По данным онлайн-табло, больше всего задерживается поезд "Днепр-Главный — Ужгород" — в настоящее время его опоздание превышает 6 часов.
Такая же ситуация с поездом, следующим в Польшу, — сообщение "Запорожье — Перемышль".
Еще более чем на 5 часов задерживаются поезда "Днепр — Трускавец", "Днепр — Львов", "Черновцы — Кривой Рог" и "Рахов — Кривой Рог".
В "Укрзализныце" причину задержек пока не уточняют. В то же время в Украине задержки поездов обычно связаны с ситуацией в сфере безопасности.
Напомним
Ночью 24 сентября Россия запустила по Украине 282 дрона и ракеты, в частности "Цирконы" и баллистические ракеты. ПВО уничтожила или подавила 227 целей.
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