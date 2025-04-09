С 17 августа региональный поезд №816/815 Львов - Рахов продолжит маршрут до станции Деловое. Расписание движения между Львовом и Раховом не изменится, а конечная остановка будет в 21:49 в Деловом.
Укрзализныця сообщает о возобновлении движения после ночной атаки на железную дорогу в Харьковской области. Поезда из Краматорска прибудут в Киев в полночь, пассажиров будут развозить автобусами.
С 1 августа Укрзализныця добавит женские купе в четыре поезда дальнего следования, чтобы гарантировать приватность и безопасность пассажирок, путешествующих с детьми.
"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Киева во Львов и в горные пункты назначения, в дни пиковых нагрузок, чтобы удовлетворить в том числе возросший спрос пассажиров на поездки из столицы в горы.
Укрзализныця назначила курсирование поезда № 816 выходными из Львова в Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту и Рахов с подробным расписанием и остановками.
Спасатели работают над тушением пожара в лесном хозяйстве на площади почти 5 га вблизи поселка Ясиня Раховского района Закарпатья, к тушению привлечены 104 человека и 17 единиц техники.
Сильные ливни вызвали оползни на Закарпатье, повредив лесные дороги и национальную трассу.
Патрульный полицейский на микроавтобусе сбил насмерть велосипедиста в селе Великий Бычков Раховского района Закарпатской области.
На период весенних школьных каникул в Украине Укрзализныця назначает дополнительные поезда по таким популярным направлениям, как Львов, Ивано-Франковск, Ворохта и другие.
Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения.
Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.
В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.