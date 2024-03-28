Смертельное ДТП на Закарпатье: патрульный наехал на велосипедиста

На Закарпатье в поселке Великий Бычков Раховского района 28 марта микроавтобус наехал на велосипедиста, из-за чего владелец байка погиб. За рулем автомобиля находился сотрудник патрульной полиции. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на представителя патрульной полиции в Закарпатской области Эрнеста Завадского, передает УНН.

Детали

Представитель патрульной полиции сообщил журналистам, что смертельное ДТП произошло около 11:12. По его данным мужчина на велосипеде внезапно выехал на дорогу. От полученных травм он погиб.

За рулем микроавтобуса находился сотрудник патрульной полиции Закарпатской области, который двигался по населенному пункту, предварительно, в пределах разрешенного скоростного режима. - рассказал Эрнест Завадский.

Представитель патрульной полиции добавил, что водитель находился за рулем трезвый. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что дело будет расследовать ГБР.