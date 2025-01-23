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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29164 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Центр национального сопротивления предоставил рекомендации относительно действий при обнаружении российских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30». Эксперты советуют не стрелять по дронам, а сообщать ВСУ и менять позиции.

Общество • 23 января, 10:16 • 101748 просмотра

Украина передала США доказательства использования западной электроники в российских БПЛА

Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных компонентов в российском оружии. Обнаружены иностранные детали в БПЛА "Орлан-10", включая системы наведения и навигации.

Война • 20 декабря, 13:16 • 19238 просмотра

Армия рф сегодня ударила по Одесской области двумя ракетами "Искандер-М" - Воздушные силы

Оккупанты выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" по Одесской области, одну из них сбили. Также ПВО уничтожила 5 вражеских разведывательных дронов на юге.

Война • 25 ноября, 16:52 • 32794 просмотра

Атака рф на Одессу: в Воздушных силах рассказали, что сбили "Искандер"

В Одессе силы ПВО сбили российскую баллистическую ракету «Искандер-М», но ее обломки упали в жилом районе. В результате падения погибли 8 человек, среди которых медики и полицейские.

Война • 18 ноября, 12:43 • 18963 просмотра

За неделю уничтожено более 140 средств воздушной разведки и нападения захватчиков

Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины за неделю обезвредила 141 средство воздушной разведки и нападения противника. Среди уничтоженных БПЛА - Shahed, Орлан, Ланцет, Мерлин и другие.

Война • 21 октября, 14:19 • 18502 просмотра

МХП поддержала тур группы АНТИТИЛА в США, во время которого удалось собрать в поддержку ГУР 10 млн грн

Группа АНТИТИЛА завершила тур «Culture VS War» в США, собрав 10 млн грн для ГУР. Проект включал показ документального фильма, встречи с общинами и политиками, а также благотворительные аукционы.

Общество • 4 октября, 06:45 • 14747 просмотра

Даст возможность летать до 2 тыс. км: россияне установили на Shahed-136 терминал Starlink

Силы обороны Украины уничтожили российский дрон Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink. Это может позволить дрону летать до 2000 км и иметь мощный канал связи для передачи разведданных.

Война • 25 сентября, 16:31 • 26022 просмотра

В рф заявили о поставках в армию ракет «Х-БПЛА» для беспилотников: что о них известно

Российская армия получила партию ракет Х-БПЛА собственного производства для разведывательных беспилотников. Ракета базируется на противотанковой «Корнет-Д» и имеет дальность 8-10 км, но содержит иностранные компоненты.

Война • 23 сентября, 13:52 • 15719 просмотра
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксперты КНИИСЭ продемонстрировали суббоеприпасы кассетной боевой части российских ракет Х-101. Каждый суббоеприпас весит 4-4,4 кг, а ракета содержит около 60 таких элементов.

Война • 19 сентября, 08:46 • 134655 просмотра

На юге ночью сбили 2 "шахеда", боевая работа ПВО велась в Николаевской области

В ночь на 16 августа ПВО сбила 2 "Шахеды" на юге Украины. 15 августа уничтожено 2 разведывательных и 4 ударных БПЛА. На Николаевщине враг атаковал общину двумя FPV-дронами, пострадавших нет.

Война • 16 августа, 06:54 • 24831 просмотра

Враг атаковал Одесскую область двумя ракетами

Противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 ударных дронов Shahed и другие беспилотники на юге страны. Российские войска также атаковали Одесскую область двумя ракетами Х-31П из воздушного пространства над Черным морем.

Война • 3 августа, 09:45 • 33733 просмотра

На юге и востоке уничтожили 7 вражеских дронов-разведчиков

В течение суток 29 июля 2024 года ПВО Украины уничтожила 7 разведывательных БПЛА на юге и востоке страны. Среди сбитых дронов - четыре 'ZALA', два 'Орлан-10' и один 'Supercam'.

Война • 30 июля, 07:36 • 32039 просмотра

В небе над Украиной сбили 17 "шахедов" и 8 разведывательных дронов

В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Большинство - в Одесской области.

Война • 24 июля, 06:01 • 33784 просмотра

Одесская область поздно вечером подверглась ракетной атаке рф, по Херсонской области враг ударил "Искандером"

В Украине за прошедшие сутки на юге уничтожили 4 вражеских разведывательных беспилотника, российские войска атаковали Херсонскую и Одесскую области баллистическими ракетами.

Война • 17 июля, 07:43 • 32560 просмотра

Воздушные силы: с вечера уничтожены два "шахеда", еще два локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси

Противовоздушная оборона Украины уничтожила 2 ударных беспилотника типа Shahed, еще 2 "шахеда" были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси, а 8 разведывательных беспилотников были сбиты на юге и востоке Украины.

Война • 16 июля, 08:28 • 31327 просмотра

На юге сегодня уничтожили уже 4 вражеских дрона-разведчика

14-15 июля 2024 года противовоздушная оборона Украины на юге уничтожила 8 российских разведывательных беспилотников, среди которых 6 "Орлан-10" и 2 БПЛА "ЗАЛА".

Война • 15 июля, 08:54 • 19944 просмотра

Ночью Силы ПВО уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты и 4 разведывательных дрона

Силы противовоздушной обороны на востоке Украины за ночь сбили две управляемые ракеты и четыре разведывательных беспилотника.

Война • 14 июля, 06:53 • 39337 просмотра

Взрывы в Одесской области: оккупанты нанесли удар баллистической ракетой из Крыма

9 июля российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", а украинская противовоздушная оборона уничтожила 5 разведывательных беспилотников в регионе.

Война • 9 июля, 17:43 • 26638 просмотра

Силы ПВО на юге Украины уничтожили 5 ракет Х-59 и 7 разведывательных БпЛА

5 июля 2024 года противовоздушная оборона Украины на юге сбила 5 управляемых ракет Х-59 и 7 разведывательных беспилотников (4 "ZALA", 2 "Supercam" и 1 "Orlan-10").

Война • 5 июля, 19:32 • 27797 просмотра

Воздушные силы: утром основным направлением удара врага была Днепропетровщина, сбит один "Искандер" из трех, все запущенные рф ракеты Х-59 и "шахеды"

В небе над Украиной утром уничтожена одна ракета "Искандер-К" из трех запущенных российскими войсками, все из четырех запущенных вражеских ракет Х-59 и все из 5 дронов типа Shahed, а также один беспилотник "Орлан-10".

Война • 3 июля, 08:42 • 23109 просмотра

Су-25 и 229 БПЛА: в ВСУ рассказали об уничтоженных воздушных целях за июнь

В июне 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25.

Война • 30 июня, 15:55 • 20907 просмотра

Силы обороны за сутки сбили на юге и востоке 6 вражеских БПЛА

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 6 вражеских беспилотников, среди которых 2 "Ланцеты", "ЗАЛА", "Орлан-10", "СуперКам" и один неустановленный беспилотник на юге и востоке страны в ночь на 27 июня.

Война • 28 июня, 08:41 • 32574 просмотра

Вероятно "Искандер-М": рф под вечер атаковала прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой

Россияне атаковали Одесскую область баллистической ракетой из оккупированного Крыма. Кроме того, в течение дня противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Николаевщине и ударный "Ланцет" на Херсонщине.

Война • 19 июня, 16:40 • 24782 просмотра

В Одесской области ночью уничтожили "шахед", накануне еще два вражеских дрона-разведчика

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников Shahed и 2 российских разведывательных беспилотника Orlan-10 на юге.

Война • 20 мая, 08:09 • 18668 просмотра

В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание

Война • 19 мая, 07:59 • 26846 просмотра

Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Зеленский сказал, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут стрелять любым оружием со своей территории по украинской территории, тогда как Украина не может нанести удар по российским системам на российской земле западным оружием.

Война • 18 мая, 16:25 • 61422 просмотра

Силы ПВО на Юге уничтожили вражеские "Орлан-10" и "Ланцет"

12 мая силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.

Война • 13 мая, 11:28 • 23051 просмотра

Украинские ПВО юга уничтожили 5 российских разведывательных беспилотников

11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре модели "ЗАЛА" в Херсоне и один "Орлан-10" в Николаеве.

Война • 12 мая, 05:38 • 28300 просмотра

Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" был уничтожен в Николаевской области утром 2 мая, а накануне, 1 мая, украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету, два ударных беспилотника "Шахед" и еще один беспилотник "Орлан-10" в южных районах Николаевской и Одесской областей.

Война • 2 мая, 09:00 • 20378 просмотра

В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

россия пытается распространять информацию о якобы патентовании новых беспилотников, но это лишь пропаганда и преувеличение достижений. Сейчас они используют различные разведывательные беспилотники вроде БПЛА "Shaked" для атак на Украину.

Война • 29 апреля, 06:29 • 20001 просмотра