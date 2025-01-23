Центр национального сопротивления предоставил рекомендации относительно действий при обнаружении российских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30». Эксперты советуют не стрелять по дронам, а сообщать ВСУ и менять позиции.
Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных компонентов в российском оружии. Обнаружены иностранные детали в БПЛА "Орлан-10", включая системы наведения и навигации.
Оккупанты выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" по Одесской области, одну из них сбили. Также ПВО уничтожила 5 вражеских разведывательных дронов на юге.
В Одессе силы ПВО сбили российскую баллистическую ракету «Искандер-М», но ее обломки упали в жилом районе. В результате падения погибли 8 человек, среди которых медики и полицейские.
Противовоздушная оборона Сухопутных войск Украины за неделю обезвредила 141 средство воздушной разведки и нападения противника. Среди уничтоженных БПЛА - Shahed, Орлан, Ланцет, Мерлин и другие.
Группа АНТИТИЛА завершила тур «Culture VS War» в США, собрав 10 млн грн для ГУР. Проект включал показ документального фильма, встречи с общинами и политиками, а также благотворительные аукционы.
Силы обороны Украины уничтожили российский дрон Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink. Это может позволить дрону летать до 2000 км и иметь мощный канал связи для передачи разведданных.
Российская армия получила партию ракет Х-БПЛА собственного производства для разведывательных беспилотников. Ракета базируется на противотанковой «Корнет-Д» и имеет дальность 8-10 км, но содержит иностранные компоненты.
Эксперты КНИИСЭ продемонстрировали суббоеприпасы кассетной боевой части российских ракет Х-101. Каждый суббоеприпас весит 4-4,4 кг, а ракета содержит около 60 таких элементов.
В ночь на 16 августа ПВО сбила 2 "Шахеды" на юге Украины. 15 августа уничтожено 2 разведывательных и 4 ударных БПЛА. На Николаевщине враг атаковал общину двумя FPV-дронами, пострадавших нет.
Противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 ударных дронов Shahed и другие беспилотники на юге страны. Российские войска также атаковали Одесскую область двумя ракетами Х-31П из воздушного пространства над Черным морем.
В течение суток 29 июля 2024 года ПВО Украины уничтожила 7 разведывательных БПЛА на юге и востоке страны. Среди сбитых дронов - четыре 'ZALA', два 'Орлан-10' и один 'Supercam'.
В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Большинство - в Одесской области.
В Украине за прошедшие сутки на юге уничтожили 4 вражеских разведывательных беспилотника, российские войска атаковали Херсонскую и Одесскую области баллистическими ракетами.
Противовоздушная оборона Украины уничтожила 2 ударных беспилотника типа Shahed, еще 2 "шахеда" были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси, а 8 разведывательных беспилотников были сбиты на юге и востоке Украины.
14-15 июля 2024 года противовоздушная оборона Украины на юге уничтожила 8 российских разведывательных беспилотников, среди которых 6 "Орлан-10" и 2 БПЛА "ЗАЛА".
Силы противовоздушной обороны на востоке Украины за ночь сбили две управляемые ракеты и четыре разведывательных беспилотника.
9 июля российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", а украинская противовоздушная оборона уничтожила 5 разведывательных беспилотников в регионе.
5 июля 2024 года противовоздушная оборона Украины на юге сбила 5 управляемых ракет Х-59 и 7 разведывательных беспилотников (4 "ZALA", 2 "Supercam" и 1 "Orlan-10").
В небе над Украиной утром уничтожена одна ракета "Искандер-К" из трех запущенных российскими войсками, все из четырех запущенных вражеских ракет Х-59 и все из 5 дронов типа Shahed, а также один беспилотник "Орлан-10".
В июне 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25.
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 6 вражеских беспилотников, среди которых 2 "Ланцеты", "ЗАЛА", "Орлан-10", "СуперКам" и один неустановленный беспилотник на юге и востоке страны в ночь на 27 июня.
Россияне атаковали Одесскую область баллистической ракетой из оккупированного Крыма. Кроме того, в течение дня противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Николаевщине и ударный "Ланцет" на Херсонщине.
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 беспилотников Shahed и 2 российских разведывательных беспилотника Orlan-10 на юге.
В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание
Зеленский сказал, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут стрелять любым оружием со своей территории по украинской территории, тогда как Украина не может нанести удар по российским системам на российской земле западным оружием.
12 мая силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский разведывательный БПЛА "Орлан-10" в Одесской области и ударный БПЛА "Ланцет" в Херсонской области.
11 мая украинские подразделения противовоздушной обороны в южных областях уничтожили пять российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре модели "ЗАЛА" в Херсоне и один "Орлан-10" в Николаеве.
Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" был уничтожен в Николаевской области утром 2 мая, а накануне, 1 мая, украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету, два ударных беспилотника "Шахед" и еще один беспилотник "Орлан-10" в южных районах Николаевской и Одесской областей.
россия пытается распространять информацию о якобы патентовании новых беспилотников, но это лишь пропаганда и преувеличение достижений. Сейчас они используют различные разведывательные беспилотники вроде БПЛА "Shaked" для атак на Украину.