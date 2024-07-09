Оккупанты днем атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М". Также в Одесской области в течение дня удалось уничтожить 5 разведывательных беспилотников. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг", передает УНН.

"Днем российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение дня 9 июля 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 5 разведывательных беспилотников, среди которых два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и БпЛА, тип которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним

Днем мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги в регионе.