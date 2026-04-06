ГУР обнародовало 3D-модель снаряда Краснополь-М2 и данные о его производителях

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Разведка обнародовала детали строения российского управляемого боеприпаса и перечень предприятий. Пять заводов-производителей до сих пор не находятся под санкциями.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь-М2". Информация размещена в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions, кроме того, опубликованы данные о предприятиях, задействованных в его производстве. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную 3D-модель, компоненты и информацию о предприятиях, задействованных в производстве управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2".

"Разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". В начале апреля структура публично сообщила об очередных поставках этих снарядов для применения в войне против Украины", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, "Краснополь" — это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется из самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", а также буксируемых "Мста-Б" и Д-20. Наведение осуществляется по лазерной подсветке цели — с наземных комплексов или с помощью БпЛА, в частности "Орлан-30" и "Гранат-4".

Выстрел "Краснополь-М2" включает управляемый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ95, метательный заряд и специальную упаковку. В зависимости от модификации системы и заряда дальность поражения составляет более 20 километров. В рамках обновления обнародовано строение снарядов, а также перечень из 17 предприятий, задействованных в их производстве

По предварительной информации, пять из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров, несмотря на участие в изготовлении ключевых компонентов, в частности элементов системы наведения, электродвигателей рулевых приводов и взрывателей боевой части.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перечень иностранного оборудования, которое применяют российские судостроительные и судоремонтные заводы. Речь идет о 50 единицах техники, используемой на ключевых предприятиях отрасли.

