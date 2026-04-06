$43.650.1650.310.14
ukenru
09:58 • 5356 перегляди
08:23 • 14440 перегляди
06:00 • 19934 перегляди
6 квітня, 04:08 • 25125 перегляди
5 квітня, 11:39 • 49774 перегляди
5 квітня, 07:54 • 92375 перегляди
5 квітня, 05:22 • 111439 перегляди
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 116039 перегляди
4 квітня, 15:43 • 99243 перегляди
4 квітня, 14:09 • 112488 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Сергій Лисак
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
2С19 «Мста-С»

ГУР оприлюднило 3D-модель снаряда Краснополь-М2 та дані про його виробників

Київ • УНН

 • 1584 перегляди

Розвідка оприлюднила деталі будови російського керованого боєприпасу та перелік підприємств. П'ять заводів-виробників досі не перебувають під санкціями.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель керованого артилерійського боєприпасу "краснополь-М2". Інформацію розмістили у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions, крім того, опубліковано дані про підприємства, залучені до його виробництва. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Деталі

ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну 3D-модель, компоненти та інформацію про підприємства, залучені до виробництва керованих артилерійських боєприпасів "краснополь-М2".

"Розробником і основним виробником боєприпасу є "конструкторське бюро приладобудування ім. академіка шипунова", що входить до холдингу "високоточниє комплєкси" держкорпорації "ростєх". На початку квітня структура публічно повідомила про чергові постачання цих снарядів для застосування у війні проти України", – йдеться у дописі.

За попередніми даними, "краснополь" — це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас, який застосовується із самохідних артилерійських установок "мста-с", "акация", а також буксируваних "мста-Б" та Д-20. Наведення здійснюється за лазерною підсвіткою цілі — з наземних комплексів або за допомогою БпЛА, зокрема "орлан-30" і "гранат-4".

Постріл "краснополь-М2" включає керований осколково-фугасний снаряд 3оф95, метальний заряд і спеціальну упаковку. Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 кілометрів. У межах оновлення оприлюднено будову снарядів, а також перелік з 17 підприємств, залучених до їхнього виробництва

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, п’ять із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів, попри участь у виготовленні ключових компонентів, зокрема елементів системи наведення, електродвигунів рульових приводів та підривників бойової частини.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перелік іноземного обладнання, яке застосовують російські суднобудівні та судноремонтні заводи. Йдеться про 50 одиниць техніки, що використовується на ключових підприємствах галузі.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Орлан-10
2С19 «Мста-С»