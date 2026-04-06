ГУР оприлюднило 3D-модель снаряда Краснополь-М2 та дані про його виробників
Розвідка оприлюднила деталі будови російського керованого боєприпасу та перелік підприємств. П'ять заводів-виробників досі не перебувають під санкціями.
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель керованого артилерійського боєприпасу "краснополь-М2". Інформацію розмістили у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions, крім того, опубліковано дані про підприємства, залучені до його виробництва. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну 3D-модель, компоненти та інформацію про підприємства, залучені до виробництва керованих артилерійських боєприпасів "краснополь-М2".
"Розробником і основним виробником боєприпасу є "конструкторське бюро приладобудування ім. академіка шипунова", що входить до холдингу "високоточниє комплєкси" держкорпорації "ростєх". На початку квітня структура публічно повідомила про чергові постачання цих снарядів для застосування у війні проти України", – йдеться у дописі.
За попередніми даними, "краснополь" — це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас, який застосовується із самохідних артилерійських установок "мста-с", "акация", а також буксируваних "мста-Б" та Д-20. Наведення здійснюється за лазерною підсвіткою цілі — з наземних комплексів або за допомогою БпЛА, зокрема "орлан-30" і "гранат-4".
Постріл "краснополь-М2" включає керований осколково-фугасний снаряд 3оф95, метальний заряд і спеціальну упаковку. Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 кілометрів. У межах оновлення оприлюднено будову снарядів, а також перелік з 17 підприємств, залучених до їхнього виробництва
За попередньою інформацією, п’ять із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів, попри участь у виготовленні ключових компонентів, зокрема елементів системи наведення, електродвигунів рульових приводів та підривників бойової частини.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перелік іноземного обладнання, яке застосовують російські суднобудівні та судноремонтні заводи. Йдеться про 50 одиниць техніки, що використовується на ключових підприємствах галузі.