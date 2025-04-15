Центр національного спротиву надав рекомендації щодо дій при виявленні російських безпілотників "Орлан-10" та "Орлан-30". Експерти радять не стріляти по дронах, а повідомляти ЗСУ та змінювати позиції.
Українські військові експерти надали США докази використання західних компонентів у російській зброї. Виявлено іноземні деталі в БПЛА "Орлан-10", включаючи системи наведення та навігації.
Окупанти випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Одеській області, одну з них збили. Також ППО знищила 5 ворожих розвідувальних дронів на півдні.
В Одесі сили ППО збили російську балістичну ракету "Іскандер-М", але її уламки впали в житловому районі. Внаслідок падіння загинуло 8 людей, серед яких медики та поліцейські.
Протиповітряна оборона Сухопутних військ України за тиждень знешкодила 141 засіб повітряної розвідки та нападу противника. Серед знищених БПЛА - Shahed, Орлан, Ланцет, Мерлін та інші.
Гурт АНТИТІЛА завершив тур "Culture VS War" у США, зібравши 10 млн грн для ГУР. Проєкт включав показ документального фільму, зустрічі з громадами та політиками, а також благодійні аукціони.
Сили оборони України знищили російський дрон Shahed-136, оснащений супутниковим зв'язком Starlink. Це може дозволити дрону літати до 2000 км та мати потужний канал зв'язку для передачі розвідданих.
Російська армія отримала партію ракет Х-БПЛА власного виробництва для розвідувальних безпілотників. Ракета базується на протитанковій "Корнет-Д" і має дальність 8-10 км, але містить іноземні компоненти.
Експерти КНДІСЕ продемонстрували суббоєприпаси касетної бойової частини російських ракет Х-101. Кожен суббоєприпас важить 4-4,4 кг, а ракета містить близько 60 таких елементів.
У ніч на 16 серпня ППО збила 2 "Шахеди" на півдні України. 15 серпня знищено 2 розвідувальні та 4 ударні БПЛА. На Миколаївщині ворог атакував громаду двома FPV-дронами, постраждалих немає.
Протиповітряна оборона України знищила 11 ударних дронів Shahed та інші безпілотники на півдні країни. Російські війська також атакували Одеську область двома ракетами Х-31П з повітряного простору над Чорним морем.
Протягом доби 29 липня 2024 року ППО України знищила 7 розвідувальних БПЛА на півдні та сході країни. Серед збитих дронів - чотири 'ZALA', два 'Орлан-10' та один 'Supercam'.
В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.
В Україні минулої доби на півдні знищили 4 ворожі розвідувальні безпілотники, російські війська атакували Херсонську та Одеську області балістичними ракетами.
Протиповітряна оборона України знищила 2 ударні безпілотники типу Shahed, ще 2 "шахеди" було локаційно втрачено у повітряному просторі білорусі, а 8 розвідувальних безпілотників було збито на півдні та сході України.
14-15 липня 2024 року протиповітряна оборона України на півдні знищила 8 російських розвідувальних безпілотників, серед яких 6 "Орлан-10" та 2 БПЛА "ЗАЛА".
Сили протиповітряної оборони на сході України за ніч збили дві керовані ракети та чотири розвідувальні безпілотники.
9 липня російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", а українська протиповітряна оборона знищила 5 розвідувальних безпілотників у регіоні.
5 липня 2024 року протиповітряна оборона України на півдні збила 5 керованих ракет Х-59 та 7 розвідувальних безпілотників (4 "ZALA", 2 "Supercam" та 1 "Orlan-10").
У небі над Україною вранці знищено одну ракету "Іскандер-К" із трьох запущених російськими військами, усі із чотирьох запущених ворожих ракет Х-59 та усі з 5 дронів типу Shahed, а також один безпілотник "Орлан-10".
У червні 2024 року Збройні Сили України знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів та літак Су-25.
Українські сили протиповітряної оборони збили 6 ворожих безпілотників, серед яких 2 "Ланцети", "ЗАЛА", "Орлан-10", "СуперКам" та один невстановлений безпілотник на півдні та сході країни в ніч на 27 червня.
Росіяни атакували Одеську область балістичною ракетою з окупованого Криму. Крім того, упродовж дня протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині та ударний "Ланцет" на Херсонщині.
Українська протиповітряна оборона знищила 17 безпілотників Shahed та 2 російські розвідувальні безпілотники Orlan-10 на півдні.
У ніч на 19 травня російські війська атакували Одеську область безпілотниками-камікадзе, але сили протиповітряної оборони знищили всі 20 безпілотників. Проте через падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю
Зеленський сказав, що найбільша перевага росії полягає в тому, що вони можуть стріляти будь-якою зброєю зі своєї території по українській території, тоді як Україна не може завдати удару по російських системах на російській землі західною зброєю.
12 травня сили протиповітряної оборони знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10" в Одеській області та ударний БПЛА "Ланцет" у Херсонській області.
11 травня українські підрозділи протиповітряної оборони в південних областях знищили п'ять російських розвідувальних безпілотників, у тому числі чотири моделі "ЗАЛА" в Херсоні та один "Орлан-10" у Миколаєві.
Російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" був знищений у Миколаївській області вранці 2 травня, а напередодні, 1 травня, українські сили протиповітряної оборони збили керовану ракету, два ударні безпілотники "Шахед" і ще один безпілотник "Орлан-10" у південних районах Миколаївської та Одеської областей.
росія намагається поширювати інформацію про нібито патентування нових безпілотників, але це лише пропаганда і перебільшення досягнень. Зараз вони використовують різні розвідувальні безпілотники на кшталт БПЛА "Shaked" для атак на Україну.