Зеленський назвав найбільшу перевагу, яку має рф

Зеленський сказав, що найбільша перевага росії полягає в тому, що вони можуть стріляти будь-якою зброєю зі своєї території по українській території, тоді як Україна не може завдати удару по російських системах на російській землі західною зброєю.