$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 13936 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 14797 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 12700 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34202 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 164049 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 140926 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143654 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136602 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136697 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196827 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51998 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 65864 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 71786 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 65632 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 44850 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 13940 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 14803 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 21423 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 30683 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 66227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 11298 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 15424 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 17106 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112637 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 114089 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

Орлан-10

Новини по темi

Як діяти, якщо помітили російський безпілотник: рекомендації від Центру національного спротиву

Центр національного спротиву надав рекомендації щодо дій при виявленні російських безпілотників "Орлан-10" та "Орлан-30". Експерти радять не стріляти по дронах, а повідомляти ЗСУ та змінювати позиції.

Суспільство • 23 січня, 10:16 • 101749 перегляди

Україна передала США докази використання західної електроніки в російських БПЛА

Українські військові експерти надали США докази використання західних компонентів у російській зброї. Виявлено іноземні деталі в БПЛА "Орлан-10", включаючи системи наведення та навігації.

Війна • 20 грудня, 13:16 • 19241 перегляди

Армія рф сьогодні вдарила по Одещині двома ракетами "Іскандер-М" - Повітряні сили

Окупанти випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Одеській області, одну з них збили. Також ППО знищила 5 ворожих розвідувальних дронів на півдні.

Війна • 25 листопада, 16:52 • 32794 перегляди

Атака рф на Одесу: у Повітряних силах розповіли, що збили "Іскандер"

В Одесі сили ППО збили російську балістичну ракету "Іскандер-М", але її уламки впали в житловому районі. Внаслідок падіння загинуло 8 людей, серед яких медики та поліцейські.

Війна • 18 листопада, 12:43 • 18963 перегляди

За тиждень знищено понад 140 засобів повітряної розвідки та нападу загарбників

Протиповітряна оборона Сухопутних військ України за тиждень знешкодила 141 засіб повітряної розвідки та нападу противника. Серед знищених БПЛА - Shahed, Орлан, Ланцет, Мерлін та інші.

Війна • 21 жовтня, 14:19 • 18503 перегляди

МХП підтримала тур гурту АНТИТІЛА у США, під час якого вдалося зібрати на підтримку ГУР 10 млн грн

Гурт АНТИТІЛА завершив тур "Culture VS War" у США, зібравши 10 млн грн для ГУР. Проєкт включав показ документального фільму, зустрічі з громадами та політиками, а також благодійні аукціони.

Суспільство • 4 жовтня, 06:45 • 14747 перегляди

Дасть можливість літати до 2 тис. км: росіяни встановили на Shahed-136 термінал Starlink

Сили оборони України знищили російський дрон Shahed-136, оснащений супутниковим зв'язком Starlink. Це може дозволити дрону літати до 2000 км та мати потужний канал зв'язку для передачі розвідданих.

Війна • 25 вересня, 16:31 • 26022 перегляди

У рф заявили про постачання до армії ракет "Х-БПЛА" для безпілотників: що про них відомо

Російська армія отримала партію ракет Х-БПЛА власного виробництва для розвідувальних безпілотників. Ракета базується на протитанковій "Корнет-Д" і має дальність 8-10 км, але містить іноземні компоненти.

Війна • 23 вересня, 13:52 • 15719 перегляди
Ексклюзив

Важать більше чотирьох кілограмів кожен: у КНДІСЕ показали суббоєприпаси до ворожих ракет Х-101 (фото)

Експерти КНДІСЕ продемонстрували суббоєприпаси касетної бойової частини російських ракет Х-101. Кожен суббоєприпас важить 4-4,4 кг, а ракета містить близько 60 таких елементів.

Війна • 19 вересня, 08:46 • 134655 перегляди

На півдні вночі збили 2 "шахеди", бойова робота ППО велася на Миколаївщині

У ніч на 16 серпня ППО збила 2 "Шахеди" на півдні України. 15 серпня знищено 2 розвідувальні та 4 ударні БПЛА. На Миколаївщині ворог атакував громаду двома FPV-дронами, постраждалих немає.

Війна • 16 серпня, 06:54 • 24831 перегляди

Ворог атакував Одещину двома ракетами

Протиповітряна оборона України знищила 11 ударних дронів Shahed та інші безпілотники на півдні країни. Російські війська також атакували Одеську область двома ракетами Х-31П з повітряного простору над Чорним морем.

Війна • 3 серпня, 09:45 • 33733 перегляди

На півдні та сході знищили 7 ворожих дронів-розвідників

Протягом доби 29 липня 2024 року ППО України знищила 7 розвідувальних БПЛА на півдні та сході країни. Серед збитих дронів - чотири 'ZALA', два 'Орлан-10' та один 'Supercam'.

Війна • 30 липня, 07:36 • 32039 перегляди

У небі над Україною збили 17 "шахедів" та 8 розвідувальних дронів

В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.

Війна • 24 липня, 06:01 • 33784 перегляди

Одещина пізно ввечері зазнала ракетної атаки рф, по Херсонщині ворог вдарив "Іскандером"

В Україні минулої доби на півдні знищили 4 ворожі розвідувальні безпілотники, російські війська атакували Херсонську та Одеську області балістичними ракетами.

Війна • 17 липня, 07:43 • 32560 перегляди

Повітряні сили: із вечора знищено два "шахеди", ще два локаційно втрачено у повітряному просторі білорусі

Протиповітряна оборона України знищила 2 ударні безпілотники типу Shahed, ще 2 "шахеди" було локаційно втрачено у повітряному просторі білорусі, а 8 розвідувальних безпілотників було збито на півдні та сході України.

Війна • 16 липня, 08:28 • 31327 перегляди

На півдні сьогодні знищили вже 4 ворожі дрони-розвідники

14-15 липня 2024 року протиповітряна оборона України на півдні знищила 8 російських розвідувальних безпілотників, серед яких 6 "Орлан-10" та 2 БПЛА "ЗАЛА".

Війна • 15 липня, 08:54 • 19944 перегляди

Уночі Сили ППО знищили 2 керовані авіаційні ракети та 4 розвідувальні дрони

Сили протиповітряної оборони на сході України за ніч збили дві керовані ракети та чотири розвідувальні безпілотники.

Війна • 14 липня, 06:53 • 39337 перегляди

Вибухи на Одещині: окупанти завдали удару балістичною ракетою з Криму

9 липня російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", а українська протиповітряна оборона знищила 5 розвідувальних безпілотників у регіоні.

Війна • 9 липня, 17:43 • 26638 перегляди

Сили ППО на півдні України знищили 5 ракет Х-59 та 7 розвідувальних БпЛА

5 липня 2024 року протиповітряна оборона України на півдні збила 5 керованих ракет Х-59 та 7 розвідувальних безпілотників (4 "ZALA", 2 "Supercam" та 1 "Orlan-10").

Війна • 5 липня, 19:32 • 27797 перегляди

Повітряні сили: вранці основним напрямком удару ворога була Дніпропетровщина, збито один "Іскандер" з трьох, усі запущені рф ракети Х-59 та "шахеди"

У небі над Україною вранці знищено одну ракету "Іскандер-К" із трьох запущених російськими військами, усі із чотирьох запущених ворожих ракет Х-59 та усі з 5 дронів типу Shahed, а також один безпілотник "Орлан-10".

Війна • 3 липня, 08:42 • 23109 перегляди

Су-25 та 229 БПЛА: в ЗСУ розповіли про знищені повітряні цілі за червень

У червні 2024 року Збройні Сили України знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів та літак Су-25.

Війна • 30 червня, 15:55 • 20907 перегляди

Сили оборони за добу збили на півдні та сході 6 ворожих БПЛА

Українські сили протиповітряної оборони збили 6 ворожих безпілотників, серед яких 2 "Ланцети", "ЗАЛА", "Орлан-10", "СуперКам" та один невстановлений безпілотник на півдні та сході країни в ніч на 27 червня.

Війна • 28 червня, 08:41 • 32575 перегляди

Ймовірно "Іскандер-М": рф надвечір атакувала прибережну зону Одещини балістичною ракетою

Росіяни атакували Одеську область балістичною ракетою з окупованого Криму. Крім того, упродовж дня протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині та ударний "Ланцет" на Херсонщині.

Війна • 19 червня, 16:40 • 24782 перегляди

На Одещині вночі знищили "шахед", напередодні ще два ворожі дрони-розвідники

Українська протиповітряна оборона знищила 17 безпілотників Shahed та 2 російські розвідувальні безпілотники Orlan-10 на півдні.

Війна • 20 травня, 08:09 • 18668 перегляди

На Одещині вночі сили ППО збили 20 "шахедів": Кірпер розповів про наслідки атаки дронів

У ніч на 19 травня російські війська атакували Одеську область безпілотниками-камікадзе, але сили протиповітряної оборони знищили всі 20 безпілотників. Проте через падіння уламків, у Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю

Війна • 19 травня, 07:59 • 26846 перегляди

Зеленський назвав найбільшу перевагу, яку має рф

Зеленський сказав, що найбільша перевага росії полягає в тому, що вони можуть стріляти будь-якою зброєю зі своєї території по українській території, тоді як Україна не може завдати удару по російських системах на російській землі західною зброєю.

Війна • 18 травня, 16:25 • 61422 перегляди

Сили ППО на Півдні знищили ворожі "Орлан-10" та "Ланцет"

12 травня сили протиповітряної оборони знищили ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10" в Одеській області та ударний БПЛА "Ланцет" у Херсонській області.

Війна • 13 травня, 11:28 • 23051 перегляди

Українські ППО півдня знищили 5 російських розвідувальних безпілотників

11 травня українські підрозділи протиповітряної оборони в південних областях знищили п'ять російських розвідувальних безпілотників, у тому числі чотири моделі "ЗАЛА" в Херсоні та один "Орлан-10" у Миколаєві.

Війна • 12 травня, 05:38 • 28300 перегляди

Російський безпілотник-розвідник "Орлан-10" знищили вранці на Миколаївщині

Російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" був знищений у Миколаївській області вранці 2 травня, а напередодні, 1 травня, українські сили протиповітряної оборони збили керовану ракету, два ударні безпілотники "Шахед" і ще один безпілотник "Орлан-10" у південних районах Миколаївської та Одеської областей.

Війна • 2 травня, 09:00 • 20378 перегляди

У Повітряних Силах розповіли, чи розробляють росіяни нові реактивні дрони

росія намагається поширювати інформацію про нібито патентування нових безпілотників, але це лише пропаганда і перебільшення досягнень. Зараз вони використовують різні розвідувальні безпілотники на кшталт БПЛА "Shaked" для атак на Україну.

Війна • 29 квітня, 06:29 • 20001 перегляди