Київ пережив уже п'ять хвиль балістичних атак – росіяни б'ють по інфраструктурі, вибухи лунають поблизу мостів
Київ • УНН
У Києві пролунали вибухи, зафіксовано влучання та пожежі в трьох районах. Один удар стався поблизу столичного мосту.
У ніч проти 20 листопада російські війська здійснили щонайменше п'ять хвиль ракетних атак на Київ. У столиці пролунали численні потужні вибухи, зафіксовано влучання та пожежі в кількох районах міста. Моніторингові канали повідомляють про можливі удари по транспортній інфраструктурі, зокрема поблизу мостів. Про це повідомляють моніторингові ресурси та міський голова Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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За інформацією моніторингових каналів, перша хвиля атаки тривала з 01:20 до 01:23, друга – з 01:59 до 02:07, третя – з 02:33 до 02:39, четверта – з 03:02 до 03:05, а п'ята – з 03:24 до 03:28.
Під час кожної хвилі в місті лунали вибухи. За попередніми повідомленнями, росіяни застосовували балістичні ракети.
Моніторингові ресурси також заявляють, що частина ракет рухалася в напрямку столичних мостів. Водночас офіційного підтвердження того, що саме мости були основними цілями атаки, наразі немає.
У Києві зафіксували влучання та пожежі
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі внаслідок падіння уламка ракети загорілася триповерхова будівля.
У Голосіївському районі зафіксували влучання на території інфраструктурного об'єкта. За попередньою інформацією, там спалахнула офісна будівля.
Крім того, у Подільському районі виникла пожежа в будівлі серед нежитлової забудови.
Окремо Кличко підтвердив влучання на відкритій території поблизу одного зі столичних мостів.
На місця подій направили екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.
Станом на 03:30 ситуація в столиці залишається напруженою. Жителів закликають не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.
росія завдає ракетного удару по Києву – столицю атакують балістикою, лунають потужні вибухи20.11.26, 02:05 • 20257 переглядiв