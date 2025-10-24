Андрій Білоус

Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора

Суд над колишнім художнім керівником Київського академічного "Молодого театру" Андрієм Білоусом, підозрюваним у сексуальному насильстві, є першою в історії України справою про харасмент, що дійшла до розслідування. Йому висунуто підозру у систематичному зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо дівчат, двоє з яких були неповнолітні.