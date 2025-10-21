Режисер Білоус вперше прокоментував скандал зі звинуваченням у сексуальному насиллі: що сказав

У Печерському районному суді Києва проходить засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому художньому керівнику Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Перед початком засідання Білоус дав коментар журналістам, в якому заявив, що відкидає всі звинувачення, передає УНН.

Деталі

На запитання журналістів, чи були в нього сексуальні стосунки з цими дівчатами, Білоус відповів: "Стосунки бувають різні. А те, що в нас з усіма цими людьми протягом багатьох років були дуже дружні стосунки. Вони довіряли мені свої таємниці, вони знали, що можуть порадитися у будь-яких питаннях. Вони приїздили до мене додому, спілкувалися з моєю родиною. Колядували мені, співали пісні за столом. Тобто люди протягом багатьох років, будучи, в лапках, "зґвалтованими", ніяким чином не проявляли якоїсь своєї проблеми"

Він також повідомив, що ставить вистави з відвертими сценами, проте ні про яке насильство не може бути і мови. Жодної фізичної або моральної шкоди, за його словами, він нікому не завдав.

"В мене секс на репетиціях буває в присутності всіх, тому що я ставлю вистави доволі відверті і даю відверті завдання своїм акторам. Я заперечую будь-які звинувачення в насильстві, адже йдеться про те, що я когось зґвалтував. А я хочу відповідально заявити, що жодного насильства з мого боку ніколи, ні до кого не було. Я жодній людині не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди і в мене є безліч підтверджень, що ці люди протягом років не проявляли до мене жодних образ, невдоволень. Ніхто на мене не заявляв раніше", - пояснив Білоус.

Наостанок він висловив припущення, що вся ця ситуація є змовною кампанією проти нього. При цьому він відмовився назвати імена тих, хто стоїть за нею.

"Те, що це відбулося в січні місяці, я вважаю це замовна кампанія проти мене, метою якої було знищення мене, як керівника найуспішнішого театру. І тепер, як ви бачите, я три дні тому оголосив, що відкриваю свій новий театр, і за три дні організовано і обшук, і підозру. І ось цей суд", - підсумував Білоус.

Доповнення

Сьогодні, 21 жовтня у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.

Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.