У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Київ • УНН
Правоохоронці проводять обшуки у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Кримінальне провадження відкрито за статтею, що стосується сексуального насильства.
У колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводять обшуки, передає УНН.
Деталі
Проти Білоуса відкрито кримінальне провадження за статтею, що стосується сексуального насильства, саме в межах цього провадження і проводяться обшуки.
У чому звинувачують Білоуса
Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.
У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.
У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.
Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.
Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.
Сам Білоус усі звинувачення відкидає.