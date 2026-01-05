Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про п'ять ракетних ударів по місту. У Харкові лунають вибухи.
У Харкові лунають вибухи, ворог завдав уже п'ять ракетних ударів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Пʼятий удар по місту
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, наразі дані про постраждалих не надходили.
Ворог завдає ударів по місту Харків. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Наслідки обстрілу встановлюються. Наразі дані про постраждалих не надходили
У Telegram-каналх оприлюднили фото, де видно, як над містом здіймається дим.