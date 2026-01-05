Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер

$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 29314 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 38278 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 65941 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 78600 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 58827 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 64170 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62887 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65615 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57901 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 21146 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 28809 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 32771 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 29368 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 28691 перегляди
Публікації
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 29349 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 122931 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 140982 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 149280 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 284236 перегляди
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 31326 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 27399 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 26943 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 36071 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 82280 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про п'ять ракетних ударів по місту. У Харкові лунають вибухи.

Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер

У Харкові лунають вибухи, ворог завдав уже п'ять ракетних ударів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Пʼятий удар по місту 

- повідомив Терехов.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, наразі дані про постраждалих не надходили.

Ворог завдає ударів по місту Харків. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Наслідки обстрілу встановлюються. Наразі дані про постраждалих не надходили 

- повідомив Синєгубов.

У Telegram-каналх оприлюднили фото, де видно, як над містом здіймається дим.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків