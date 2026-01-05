Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр

В Харькове раздаются взрывы, враг нанес уже пять ракетных ударов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Пятый удар по городу - сообщил Терехов.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пока данные о пострадавших не поступали.

Враг наносит удары по городу Харьков. Ракетная опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Последствия обстрела устанавливаются. Пока данные о пострадавших не поступали - сообщил Синегубов.

В Telegram-каналах обнародовали фото, где видно, как над городом поднимается дым.