Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 28943 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 38100 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 65754 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 78458 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 58763 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 64121 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62877 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65604 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57895 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти ракетных ударах по городу. В Харькове раздаются взрывы.

Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр

В Харькове раздаются взрывы, враг нанес уже пять ракетных ударов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Пятый удар по городу 

- сообщил Терехов.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пока данные о пострадавших не поступали.

Враг наносит удары по городу Харьков. Ракетная опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Последствия обстрела устанавливаются. Пока данные о пострадавших не поступали 

- сообщил Синегубов.

В Telegram-каналах обнародовали фото, где видно, как над городом поднимается дым.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков