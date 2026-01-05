Враг нанес пять ракетных ударов по Харькову - мэр
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти ракетных ударах по городу. В Харькове раздаются взрывы.
В Харькове раздаются взрывы, враг нанес уже пять ракетных ударов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Пятый удар по городу
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пока данные о пострадавших не поступали.
Враг наносит удары по городу Харьков. Ракетная опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Последствия обстрела устанавливаются. Пока данные о пострадавших не поступали
В Telegram-каналах обнародовали фото, где видно, как над городом поднимается дым.