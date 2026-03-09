НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы

Компетентные органы, в частности Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, должны проверить законность приобретения имущества семьей заместителя председателя Государственной таможенной службы Владислава Суворова, который претендует на должность главы таможни. Такое мнение высказали народные депутаты, опрошенные УНН.

Что не так с имуществом семьи Суворовых?

Практически вся карьера Владислава Суворова связана с работой в таможенных органах. В июне 2020 года он был назначен на должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины.

За это время семья Суворовых обросла элитным имуществом. Владислав Суворов вместе с женой и детьми с 2024 года проживает в квартире площадью более 100 кв. м в элитном ЖК Киева Greenville Park на столичном Подоле. Эта квартира оформлена на мать чиновника – Ольгу Суворову, которая, согласно декларации Владимира Суворова - отца чиновника, из доходов имеет только пенсию

Стоимость такого жилья стартует от 230 тысяч долларов без ремонта, хотя в декларации отца указано, что оно было приобретено в 2022 году за 3,2 млн грн (ориентировочно 87 тыс. долл. по тогдашнему курсу)

Кроме того, в том же жилом комплексе у Ольги Суворовой есть еще два паркоместа, приобретенных уже в 2025 году за более чем 400 тыс. грн каждое.

Стоит отметить, согласно данным аналитической платформы YouControl, у Ольги Суворовой нет никакого бизнеса. При этом в декларации ее мужа указано, что у Ольги Суворовой есть еще дом в Измаиле, а у Владимира Суворова там же служебная квартира, которая находится в собственности Придунайской таможни.

Кроме того, по данным СМИ, коммерческим помещением в Greenville Park владеет брат жены Владислава Суворова.

Кроме того, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит отметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешинформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в иностранной валюте.

Стоит отметить, что в 2021 году Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции уже проводило проверку деклараций Владислава Суворова. Тогда он подал уточненную декларацию за 2020 год, в которой указал квартиру, в которой его жена имела долю. Однако это было до того, как у матери чиновника появилась элитная недвижимость.

Депутаты настаивают, что необходима проверка

Что касается всех этих моментов по имущественному состоянию, за счет чего приобретено имущество, то есть, соответствуют ли принципу добропорядочности приобретенные активы в собственность, конечно, здесь должны проверить компетентные органы - считает член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее мнению, соответствующая проверка должна состояться до назначения на должность. "Уже когда последние этапы конкурса, здесь чрезвычайно важно, чтобы все было проверено. Потому что общество сейчас настолько наэлектризовано, и любые такие случаи, когда будут назначены люди, которые не соответствуют этим требованиям… Зачем перезагрузка происходит? Для того чтобы, во-первых, выбрать человека компетентного, ответственного и с абсолютно безупречной репутацией. Тогда человек с безупречной репутацией сможет противостоять этой всей нашей машине приказов, телефонного права", - считает нардеп.

О необходимости соответствующей проверки кандидатов на должность главы ГТС говорит и член Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич.

"Конечно, что любое лицо, которое идет на государственную должность, тем более на такую, как руководитель ГТС, то оно будет проходить кадровые проверки", - отметил он, добавив, что кандидаты проходят проверки и Службы безопасности Украины, и НАПК.

Результаты таких проверок, считает нардеп, отразятся на результатах кадрового конкурса.

И все эти приобретения, которые у него есть, которые вызывают сомнение у журналистов, они, конечно, будут проверены, и он даст объяснения. Если эти объяснения понятны и в рамках действующего законодательства, то никаких проблем нет в этом. Другое дело, если где-то какие-то моменты будут найдены, которые противоречат действующему законодательству и статусу госслужащего, то я не думаю, что его кто-то будет назначать - отметил Анатолий Бурмич.

Напомним

Заместитель главы ГТС Владислав Суворов с 2013 по 2014 год работал начальником отдела Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов под руководством министра-беглеца Александра Клименко, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору.

В то время его отец Владимир Суворов сначала работал на Измаильской таможне, а после ее ликвидации возглавил таможенный пост "Измаил", где пробыл вплоть до начала 2015 года. Отец, по данным СМИ, попал на руководящие должности благодаря Степану Дериволкову, заместителю министра-беглеца Клименко, который курировал таможню во времена Януковича. По данным СМИ, Дериволков, как и Клименко, и большинство представителей режима президента-беглеца выехали в Россию после Революции Достоинства.

Как сообщают журналисты, именно Владимир Суворов был кошельком Дериволкова до увольнения из таможенных органов. Его главной задачей на таможне было сопровождение нелегальных схем олигарха-беглеца Сергея Курченко с нефтепродуктами, связанных с уклонением от налогообложения.

В 2015 году было открыто уголовное производство, трое сотрудников таможенного поста были арестованы, а Владимир Суворов уволился с таможни и, как утверждается, выехал в аннексированный Крым. Журналисты предполагали, что тогда Владимиру Суворову обещали трудоустройство на российской таможне. В уголовном производстве же к ответственности были привлечены исключительно рядовые сотрудники таможни, а руководству удалось избежать ответственности.

Стоит отметить, что вышеупомянутый Степан Дериволков также имеет тесные связи с бывшим руководителем таможенной службы времен Януковича и экс-вице-спикером Верховной Рады Игорем Калетником. По данным СМИ, после аннексии Россией Крыма Калетник вместе с Дериволков и еще рядом украинских таможенников принимали участие в совещаниях на полуострове в российской федеральной таможенной службе.

Очевидно, именно Дериволков помог Владиславу Суворову в 2013 году устроиться в Министерство доходов и сборов Клименко и позже, после падения режима Януковича, удержаться в таможенных органах Украины.

Суворов-старший уже вернулся из аннексированного Крыма. Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории и по данным декларации, работает начальником коммунального учреждения "Центр общественной безопасности города Измаил".

Можно предположить, что Владислав Суворов и сейчас пользуется влиянием бывших высокопоставленных чиновников на таможне, чтобы получить пост главы ГТС. Последние же, продвигая своего человека на должность главы таможни, очевидно пытаются сохранить и усилить собственное влияние на один из ключевых органов страны.