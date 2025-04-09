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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28400 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Измаил

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В Одесской области из-за атаки рф дронами есть повреждения портовой инфраструктуры и пострадавшие: показали последствия

В результате ночной атаки беспилотников на Измаильский район была повреждена портовая инфраструктура и учебное заведение. Одна женщина получила осколочное ранение и была госпитализирована.

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Моряки смогут получать документы из "Дії" в Измаиле - третьей точке в Украине

Измаил присоединился к системе выдачи квалификационных документов для моряков через портал "Дія". Теперь моряки могут забирать документы в трех городах: Одессе, Киеве и Измаиле.

Общество • 31 января, 15:02 • 25509 просмотра

Российские дроны атаковали Одесскую область: повреждены зерновой склад и больница

Утром российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждены жилые дома, зерновой склад, автомобили и районная больница, пострадавших нет.

Война • 30 января, 07:08 • 29873 просмотра

Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

Российские войска атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены фасады зданий, жертв нет.

Общество • 17 января, 05:59 • 116578 просмотра

В Одесской области подходит к концу ремонт "дороги жизни": фото

На финальном этапе ремонт дороги Т-16-07 между Измаилом и Килией. Обновленная дорога сократит маршрут со 130 до 45 км и улучшит логистику в регионе.

Общество • 7 ноября, 09:23 • 17833 просмотра

Кипер рассказал об очередной атаке рф на мирную Одесскую область: под прицелом таможня и пищевая логистика

Ночью 2 октября рф атаковала дронами Измаильский район Одесской области. Поврежден таможенный пункт пропуска и грузовики с продовольствием.

Война • 2 октября, 11:34 • 16731 просмотра

Атака рф на Одесскую область: спасатели показали последствия

В Измаильском районе Одесской области возник пожар в результате вражеской атаки. Спасатели оперативно потушили огонь, двое пострадавших доставлены в больницу.

Война • 2 октября, 06:46 • 48732 просмотра

Взрывы в Измаиле: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

В Измаиле Одесской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, которые направлялись на Измаил.

Война • 2 октября, 00:43 • 21103 просмотра

В больнице умерла 24-летняя девушка, которая получила ранения во время атаки рф на Измаил 27 сентября

В больнице умерла 24-летняя девушка, раненная во время атаки РФ на Измаил 27 сентября. Общее количество жертв возросло до 4, ранее сообщалось о 3 погибших и 11 раненых.

Война • 1 октября, 11:24 • 13875 просмотра

Утренний удар по Одесской области: в больнице находятся восемь пострадавших, один - в тяжелом состоянии

В Одесской области продолжается ликвидация последствий вражеской атаки по Измаилу. 8 раненых находятся в больнице, один в тяжелом состоянии, коммунальщики расчищают разрушения и вывозят обломки.

Общество • 27 сентября, 13:12 • 14747 просмотра

Количество пострадавших в результате утренней атаки рф в Одесской области возросло до 16 человек

Враг атаковал Измаильский район Одесской области. Погибло 3 человека, ранены 16 человек, включая 3-летнего ребенка, повреждены здания и автомобили.

Война • 27 сентября, 07:09 • 15793 просмотра

В Одесской области россияне под утро атаковали Измаил: 3 погибших, 11 пострадавших

россия осуществила атаку на Измаил в Одесской области. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека, 11 ранены, повреждены здания и вспыхнули пожары.

Война • 27 сентября, 05:27 • 15930 просмотра

Взрывы в Измаиле: Воздушные Силы предупреждали об атаке беспилотников

В городе Измаил Одесской области произошли взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о возможной атаке беспилотников на Одесскую область.

Война • 26 сентября, 23:38 • 19144 просмотра

13-летнюю девушку нашли мертвой в Дунае после исчезновения в Измаиле

В Одесской области в реке Дунай обнаружили тело 13-летней девушки, которая исчезла во время купания. Предварительная причина смерти - утопление.

Общество • 3 августа, 20:14 • 22028 просмотра

НАТО прокомментировало падение обломков российских дронов Shahed в Румынии

На территории Румынии обнаружены фрагменты российских беспилотников после ночной атаки на Украину. НАТО заявляет об отсутствии признаков преднамеренного нападения на территорию альянса.

Война • 25 июля, 19:37 • 100318 просмотра

Армия рф ночью снова атаковала Одесскую область дронами: есть разрушения админздания, двое пострадавших

Ночью российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждено административное здание и частный дом, двое пострадавших, один госпитализирован.

Война • 25 июля, 05:35 • 27774 просмотра

Грузовик насмерть сбил работника на предприятии в Измаиле - полиция

На территории предприятия в Измаиле грузовик DAF, двигаясь задним ходом, сбил 56-летнего работника. Мужчина погиб на месте, водитель был трезв, полиция расследует дело по ст. 286 УК Украины.

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На юге Одесской области открыта первая зона для пляжного отдыха

Первая пляжная зона отдыха открылась в селе Приморское Измаильского района Одесской области, а город Вилково, известный как "украинская Венеция", также открыт для туристов этим летом.

Общество • 11 июля, 18:24 • 15757 просмотра

В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Общество • 11 июня, 08:48 • 19415 просмотра

Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали

Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций для покрытия дефицита электроэнергии. Планируется разместить по одному судну в Измаиле, Одессе и Южном.

Экономика • 7 июня, 14:12 • 19717 просмотра

Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер

Одесская область готовится к пляжному сезону, отметил глава ОВА Олег Кипер.

Общество • 7 июня, 08:10 • 23416 просмотра

Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер

Более 240 тысяч внутренне перемещенных украинцев решили жить в Одесской области, увеличив ее население до более чем 2,5 миллионов человек.

Общество • 7 июня, 07:03 • 24871 просмотра

В Одесской ОВА подсчитали международную помощь от партнеров

Одесская областная государственная администрация получила значительную помощь от международных партнеров, включая ЕС, Нидерланды, Великобританию, Швецию, Италию, Грецию, Германию, Францию, США и Норвегию. Партнеры передают медицинское оборудование, машины скорой помощи, электрогенераторы и другую поддержку для восстановления и развития региона.

Общество • 1 июня, 12:58 • 34513 просмотра

Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.

Война • 31 мая, 19:23 • 91678 просмотра

Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

По словам Лубинца, все, кто вернулся сегодня из плена, сообщают, что не видели представителей МККК.

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Освобожденные нацгвардейцы, пограничники и гражданские: СБУ показали эксклюзивные кадры из последнего обмена пленными

Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Среди них нацгвардейцы, пограничники, полицейская и четверо гражданских. Также в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену пленными.

Общество • 31 мая, 11:56 • 20469 просмотра

К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном

8 151 вагон с зерновыми грузами направляется в порты Большой Одессы, что почти на 700 единиц больше, чем неделю назад, с увеличенными ежедневными темпами выгрузки и валютной выручкой от экспорта.

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Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.

Общество • 19 апреля, 15:22 • 27284 просмотра

ВАКС огласил приговор уличенным в коррупции главе и депутату горсовета в Одесской области

Председатель и депутат городского совета Измаильского района Одесской области приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы соответственно за получение взятки за предоставление в аренду земельного участка.

Криминал и ЧП • 18 апреля, 07:21 • 19999 просмотра

Похищение подростка людьми в военной форме в Одесской области: открыто производство, ТЦК проводит проверку

В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка, но впоследствии отпустили. В полиции возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, ТЦК проводит служебную проверку.

Криминал и ЧП • 7 апреля, 13:13 • 35448 просмотра