В результате ночной атаки беспилотников на Измаильский район была повреждена портовая инфраструктура и учебное заведение. Одна женщина получила осколочное ранение и была госпитализирована.
Измаил присоединился к системе выдачи квалификационных документов для моряков через портал "Дія". Теперь моряки могут забирать документы в трех городах: Одессе, Киеве и Измаиле.
Утром российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждены жилые дома, зерновой склад, автомобили и районная больница, пострадавших нет.
Российские войска атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены фасады зданий, жертв нет.
На финальном этапе ремонт дороги Т-16-07 между Измаилом и Килией. Обновленная дорога сократит маршрут со 130 до 45 км и улучшит логистику в регионе.
Ночью 2 октября рф атаковала дронами Измаильский район Одесской области. Поврежден таможенный пункт пропуска и грузовики с продовольствием.
В Измаильском районе Одесской области возник пожар в результате вражеской атаки. Спасатели оперативно потушили огонь, двое пострадавших доставлены в больницу.
В Измаиле Одесской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, которые направлялись на Измаил.
В больнице умерла 24-летняя девушка, раненная во время атаки РФ на Измаил 27 сентября. Общее количество жертв возросло до 4, ранее сообщалось о 3 погибших и 11 раненых.
В Одесской области продолжается ликвидация последствий вражеской атаки по Измаилу. 8 раненых находятся в больнице, один в тяжелом состоянии, коммунальщики расчищают разрушения и вывозят обломки.
Враг атаковал Измаильский район Одесской области. Погибло 3 человека, ранены 16 человек, включая 3-летнего ребенка, повреждены здания и автомобили.
россия осуществила атаку на Измаил в Одесской области. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека, 11 ранены, повреждены здания и вспыхнули пожары.
В городе Измаил Одесской области произошли взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о возможной атаке беспилотников на Одесскую область.
В Одесской области в реке Дунай обнаружили тело 13-летней девушки, которая исчезла во время купания. Предварительная причина смерти - утопление.
На территории Румынии обнаружены фрагменты российских беспилотников после ночной атаки на Украину. НАТО заявляет об отсутствии признаков преднамеренного нападения на территорию альянса.
Ночью российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области. Повреждено административное здание и частный дом, двое пострадавших, один госпитализирован.
На территории предприятия в Измаиле грузовик DAF, двигаясь задним ходом, сбил 56-летнего работника. Мужчина погиб на месте, водитель был трезв, полиция расследует дело по ст. 286 УК Украины.
Первая пляжная зона отдыха открылась в селе Приморское Измаильского района Одесской области, а город Вилково, известный как "украинская Венеция", также открыт для туристов этим летом.
В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций для покрытия дефицита электроэнергии. Планируется разместить по одному судну в Измаиле, Одессе и Южном.
Одесская область готовится к пляжному сезону, отметил глава ОВА Олег Кипер.
Более 240 тысяч внутренне перемещенных украинцев решили жить в Одесской области, увеличив ее население до более чем 2,5 миллионов человек.
Одесская областная государственная администрация получила значительную помощь от международных партнеров, включая ЕС, Нидерланды, Великобританию, Швецию, Италию, Грецию, Германию, Францию, США и Норвегию. Партнеры передают медицинское оборудование, машины скорой помощи, электрогенераторы и другую поддержку для восстановления и развития региона.
В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.
По словам Лубинца, все, кто вернулся сегодня из плена, сообщают, что не видели представителей МККК.
Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Среди них нацгвардейцы, пограничники, полицейская и четверо гражданских. Также в СБУ показали эксклюзивные кадры по обмену пленными.
8 151 вагон с зерновыми грузами направляется в порты Большой Одессы, что почти на 700 единиц больше, чем неделю назад, с увеличенными ежедневными темпами выгрузки и валютной выручкой от экспорта.
Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.
Председатель и депутат городского совета Измаильского района Одесской области приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы соответственно за получение взятки за предоставление в аренду земельного участка.
В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка, но впоследствии отпустили. В полиции возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, ТЦК проводит служебную проверку.