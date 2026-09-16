Должен был заложить бомбу мощностью 10 кг - в Измаиле СБУ задержала агента рф

Сотрудники СБУ задержали российского агента, который планировал взорвать административное здание одного из государственных учреждений в Измаиле Одесской области. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, задержанным оказался завербованный российскими спецслужбами местный наркозависимый. В поле их зрения он попал в июле этого года, когда искал заработок в чатах Телеграм-каналов.

Действуя по указанию кураторов из рф, он изготовил самодельную бомбу мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте и "усиленную" металлическими шурупами и болтами.

Взрывное устройство он должен был заложить возле объекта: после закладки взрывчатки россияне планировали дистанционно взорвать ее в час пик, чтобы вызвать максимальные жертвы среди гражданского населения.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины сорвали еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт в Киевской области. Была задержана безработная, которая должна была взорвать автомобиль самодельным устройством. Женщину дистанционно завербовали российские спецслужбы.