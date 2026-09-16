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На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки

Киев • УНН

 • 21155 просмотра

В Украине погиб генерал-майор антон грунис, командир 4-й бригады рф. Он докладывал путину о якобы захвате Константиновки.

На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки

В Украине погиб генерал-майор российской армии Антон Грунис, который командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой РФ. Ранее он якобы докладывал Владимиру Путину о захвате Константиновки в Донецкой области, хотя российские войска до сих пор не контролируют город полностью, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

О гибели Груниса сообщили российское Z-агентство Anna News со ссылкой на источник в его бригаде и Telegram-канал сообщества выпускников суворовских училищ. Официально Минобороны РФ его гибель пока не подтверждало.

В конце августа министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Грунису «Золотую Звезду» Героя России. Награду генерал получил примерно за 2 недели до сообщений о его гибели.

Докладывал о «взятии» города, где до сих пор идут бои

Подразделение Груниса участвует в боях за Константиновку. Еще в июле российский Генштаб докладывал Путину о якобы полной оккупации города, а позднее с подобным докладом, по данным российских СМИ, выступал и сам Грунис.

В то же время оценки Института изучения войны (ISW), которые приводит издание, свидетельствуют, что российские войска контролируют около 70% Константиновки, то есть заявления о полном захвате города не соответствуют ситуации на местности.

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По данным российских источников, Грунис также участвовал в боевых действиях в Чечне и против Грузии, а украинские источники сообщают о его участии в оккупации Крыма в 2014 году. В 2021 году он ушел в запас, но после начала полномасштабного вторжения вернулся в российскую армию.

По подсчетам «Важных историй», Грунис стал 23-м российским генералом, о гибели которого стало известно с начала полномасштабной войны против Украины.

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Степан Гафтко

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