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США до 30 сентября выведут последние войска из Ирака, но проиранские группировки отказываются разоружаться

Киев • УНН

 • 15815 просмотра

США вывезут из Ирака сотни военнослужащих и технику, преимущественно в Иорданию. Проиранские группировки отказываются разоружаться.

США до 30 сентября выведут последние войска из Ирака, но проиранские группировки отказываются разоружаться
Фото: AP

Соединённые Штаты планируют до 30 сентября завершить вывод войск из Ирака, где всё ещё остаются сотни американских военнослужащих. В то же время большинство поддерживаемых Ираном вооружённых группировок не планируют выполнять требование Багдада о разоружении, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Американские военные сейчас остаются преимущественно в полуавтономном Иракском Курдистане. По словам представителя США, их передислоцируют главным образом в Иорданию и другие страны региона.

Вместе с военными из Ирака вывезут технику, в частности системы противовоздушной обороны. После этого Вашингтон и Багдад могут перейти к «нормальному двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности», однако его будущий формат пока не определён.

Вооружённые группировки не собираются оставаться без оружия

Иракское правительство связывало завершение американского военного присутствия с разоружением негосударственных формирований. Однако большинство из них уже дали понять, что не намерены складывать оружие.

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Поддерживаемые Ираном иракские группировки после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля атаковали связанные с США объекты в Ираке и за его пределами. По данным AP, они также координировали действия с йеменскими хуситами во время атак на Саудовскую Аравию.

Американские военные опасаются, что после их ухода эти группировки сохранят возможность атаковать цели в Саудовской Аравии, Иордании и Израиле. В то же время эти риски не изменили решения Вашингтона завершить вывод войск до конца сентября.

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Степан Гафтко

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