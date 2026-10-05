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Трамп заявил о готовности США помочь рф из-за возможной вспышки чумы

Киев • УНН

 • 786 просмотра

США следят за ситуацией в российском институте опасных инфекций. Трамп заявил о готовности оказать помощь.

Трамп заявил о готовности США помочь рф из-за возможной вспышки чумы
Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы помочь россии в связи с возможным случаем чумы в Иркутской области, передает УНН со ссылкой на AP.

"Мы очень внимательно следим за этой ситуацией. Мы только что узнали о ней", — сказал Трамп журналистам в Белом доме в понедельник, отвечая на вопрос о сибирском научно-исследовательском институте, где, по сообщениям властей, сотрудница умерла от пневмонии, вызванной "неизвестным" заболеванием.

"Мне неприятно видеть, что они с этим столкнулись. Это тяжелое заболевание. Знаете, раньше мы умели его контролировать, но каким-то образом эти микробы стали сильнее и умнее, словно армия. И у нас уже не та медицинская… Даже несмотря на значительный прогресс, микробы действительно стали относительно сильнее, чем раньше. И то, что раньше помогало при пневмонии, теперь работает не так хорошо. Но мы поможем. Любому, у кого возникнет подобная проблема, мы всегда готовы помочь. Мы поможем", — сказал Трамп.

"США внимательно следят за ситуацией" — Рубио сделал заявление в связи со случаем чумы в рф05.10.26, 19:38 • 3348 просмотров

Напомним

В российской Иркутской области умерла от чумы 28-летняя женщина, в больнице приостановили прием и выписку пациентов в нескольких отделениях.

 По сведениям, которые приводит "Известия", установлено 197 человек, контактировавших с умершей. 189 из них госпитализировали.

Антонина Туманова

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Дональд Трамп
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