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Трамп заявив про готовність США допомогти рф через можливий спалах чуми

Київ • УНН

 • 148 перегляди

США стежать за ситуацією в російському інституті небезпечних інфекцій. Трамп заявив про готовність надати допомогу.

Трамп заявив про готовність США допомогти рф через можливий спалах чуми
Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США готові допомогти росії у зв'язку з можливим випадком чуми в Іркутській області, передає УНН із посиланням на AP.

"Ми дуже уважно стежимо за цією ситуацією. Ми щойно дізналися про неї", — сказав Трамп журналістам у Білому домі в понеділок, відповідаючи на запитання про сибірський науково-дослідний інститут, де, за повідомленнями влади, співробітниця померла від пневмонії, спричиненої "невідомим" захворюванням.

"Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання. Знаєте, раніше ми вміли його контролювати, але якимось чином ці мікроби стали сильнішими і розумнішими, наче армія. І в нас уже не та медична… Навіть незважаючи на значний прогрес, мікроби справді стали відносно сильнішими, ніж раніше. І те, що раніше допомагало під час пневмонії, тепер працює не так добре. Але ми допоможемо. Будь-кому, у кого виникне подібна проблема, ми завжди готові допомогти. Ми допоможемо", - сказав Трамп.

"США уважно стежать за ситуацією" - Рубіо зробив заяву через випадок чуми в рф05.10.26, 19:38 • 3188 переглядiв

Нагадаємо

У російській Іркутській області померла від чуми 28-річна жінка, у лікарні призупинили прийом та виписку пацієнтів у кількох відділеннях.

 За відомостями, які наводять "Известия", встановлено 197 осіб, які контактували із померлою. 189 із них госпіталізували.

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки