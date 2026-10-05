Трамп заявив про готовність США допомогти рф через можливий спалах чуми

Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США готові допомогти росії у зв'язку з можливим випадком чуми в Іркутській області, передає УНН із посиланням на AP.

"Ми дуже уважно стежимо за цією ситуацією. Ми щойно дізналися про неї", — сказав Трамп журналістам у Білому домі в понеділок, відповідаючи на запитання про сибірський науково-дослідний інститут, де, за повідомленнями влади, співробітниця померла від пневмонії, спричиненої "невідомим" захворюванням.

"Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання. Знаєте, раніше ми вміли його контролювати, але якимось чином ці мікроби стали сильнішими і розумнішими, наче армія. І в нас уже не та медична… Навіть незважаючи на значний прогрес, мікроби справді стали відносно сильнішими, ніж раніше. І те, що раніше допомагало під час пневмонії, тепер працює не так добре. Але ми допоможемо. Будь-кому, у кого виникне подібна проблема, ми завжди готові допомогти. Ми допоможемо", - сказав Трамп.

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Нагадаємо

У російській Іркутській області померла від чуми 28-річна жінка, у лікарні призупинили прийом та виписку пацієнтів у кількох відділеннях.

За відомостями, які наводять "Известия", встановлено 197 осіб, які контактували із померлою. 189 із них госпіталізували.