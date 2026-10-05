"США уважно стежать за ситуацією" - Рубіо зробив заяву через випадок чуми в рф

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за справою співробітниці російської лабораторії, яка померла минулого тижня після інциденту в науково-дослідному інституті з вивчення чуми в Сибіру, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Ми уважно стежимо за цією ситуацією, — сказав Рубіо в понеділок перед від’їздом до Європи. — Не думаю, що це привід для паніки, але це вимагає пильної уваги та контролю".

Як повідомлялося раніше, Дар’я Шипілова, 28-річна співробітниця протичумного інституту в місті Іркутськ, захворіла безпосередньо на робочому місці. Вона померла через два дні, в ніч на 2 жовтня, в обласній лікарні в сусідньому місті Шелехов.

Обставини, за яких вона захворіла, досі залишаються незрозумілими. У російських ЗМІ з’являлися непідтверджені повідомлення про те, що Шипілова могла заразитися внаслідок інциденту в лабораторії. Офіційні особи публічно не підтвердили цю версію.

Місцеві ЗМІ повідомили, що згодом інститут закрили на карантин, а персонал змушений був спати на підлозі та стільцях. "Усіх ізолювали ще з п’ятниці — понад 60 людей", — розповів новинному порталу "Сибір.Реалії" родич однієї зі співробітниць на ім’я Роман.

За його словами, родичам дозволяли передавати їжу через контрольно-пропускний пункт, поки всередині будівлі проводили аналізи. Подібні карантинні обмеження запровадили й у кількох інших лікарнях міста та його околиць.

Рубіо, посилаючись на оприлюднену російською стороною інформацію про смерть, зазначив: схоже, що працівниця лабораторії заразилася, і виникло побоювання, що хвороба могла поширитися всередині закладу.

"Звісно, ​​сполучення між США та росією зараз дуже обмежене, — сказав він. — Але, як і у випадку з будь-чим іншим, якщо щось подібне виривається назовні, воно миттєво поширюється".

Високопосадовці в росії посилили занепокоєння громадськості, поширюючи суперечливу інформацію. Олексій Циденов, голова сусідньої з Іркутськом Бурятії, спершу написав, що Шипілова померла від чуми, але згодом відредагував допис, зазначивши, що вона "можливо" померла від цієї хвороби.

Росспоживнагляд заявив, що Шипілова померла від "пневмонії невідомої етіології". Відомство наполягало на тому, що аналізи не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю, і назвало санітарно-епідеміологічну ситуацію в регіоні стабільною.

Влада сусіднього міста Байкальськ на короткий час закликала мешканців утриматися від поїздок до Шелехова та навколишніх населених пунктів після появи — як було сказано — неофіційної інформації про можливе зараження чумою. Пізніше цей допис видалили із соціальних мереж.

"На вулицях не видно жодних змін у повсякденному житті, але люди стурбовані й тривожаться. Місцеві жителі обурені тим, що їм нічого не повідомляють", — розповіла Олена Трифонова, журналістка видання "Люди Байкалу" — російського медіа, що працює з-за кордону та спеціалізується на темі Сибіру.

Попри відсутність підтвердженого діагнозу, схоже, що в усьому регіоні запровадили запобіжні заходи. У понеділок фінансована США радіостанція "Радіо Свобода" повідомила, що кілька лікарень в Іркутську закрили на карантин. Видання підтвердило, що співробітників установи, де працювала Шипілова — Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу, — утримували всередині будівлі з 2 жовтня.

Пацієнти Іркутської міської клінічної лікарні № 1 та Івано-Матрьонінської дитячої лікарні повідомляли, що родичів не пускають до них, а людям усередині заборонено виходити назовні.

У соціальних мережах місцеві жителі розповідали про запровадження певних запобіжних заходів.

Тим часом на Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові запровадили обов’язковий масковий режим. Директор підприємства Артем Фоміних назвав це профілактичним заходом, зазначивши: "Краще перестрахуватися". На вихідних в Іркутську скасували низку масових заходів.

Смерть Шипілової спонукала до втручання високопосадовців федерального рівня, відповідальних за охорону здоров’я. У п’ятницю до Іркутська прибула Анна Попова — голова Росспоживнагляду та головний санітарний лікар країни.

Вона взяла участь у екстреному засіданні регіональної санітарно-протиепідемічної комісії, присвяченому випадку, який посадовці кваліфікували як підозру на "особливо небезпечну інфекцію".

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв після зустрічі з Поповою, на якій узгоджували подальші дії, закликав жителів зберігати спокій. "Усіх осіб, які контактували із хворою, взято під медичний нагляд. Станом на сьогодні жодних ознак захворювання в них не виявлено, а результати лабораторних аналізів — негативні", — написав він у Telegram.

Кобзєв не згадав у своєму повідомленні про інформацію щодо смерті співробітниці лабораторії. Американські політики висловили занепокоєння щодо цього інциденту, який стався на тлі давніх і безпідставних тверджень Кремля про те, що Україна нібито таємно проводила дослідження біологічної зброї за підтримки Вашингтона.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон, високопоставлений член Комітету Палати представників у справах збройних сил, написав у соціальних мережах: "Пам’ятаю, як від противників України чув розмови про їхні так звані біолабораторії. Це були російські дезінформаційні операції найвищого ґатунку. Але насправді саме росія має біолабораторії".

Видання додає, що чума залишається ендемічним захворюванням у деяких районах Сибіру та на Далекому Сході Росії, де збудник хвороби природним чином зберігається в популяціях диких гризунів та їхніх бліх.