У рф молода жінка померла від чуми: майже 200 людей, які з нею контактували, госпіталізували

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У російській Іркутській області померла від чуми 28-річна жінка, у лікарні призупинили прийом та виписку пацієнтів у кількох відділеннях, передає УНН із посиланням на DW.

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У Шелехівській районній лікарні Іркутської області в ніч проти 2 жовтня померла від чуми 28-річна жінка. Те, що причиною смерті стала саме чума, підтвердив голова Бурятії Олексій Циденов. У лікарні призупинили прийом та виписку пацієнтів у кількох відділеннях. Стаціонар перевели на карантин, поліклініка продовжує роботу.

За даними регіональних ЗМІ, померла могла працювати лаборанткою у протичумній установі. Видання "Люди Байкалу" повідомляє, що її звали Дар'я Шипілова, а 25 вересня вона розбила пробірку із збудником легеневої чуми. За відомостями, які наводять "Известия", встановлено 197 осіб, які контактували із померлою. 189 із них госпіталізували.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв 2 жовтня повідомив, що у виявлених контактних осіб поки що немає ознак захворювання, а результати проведених лабораторних досліджень негативні.

Додамо

Останній зареєстрований випадок захворювання людини на чуму в росії до нинішньої події відноситься до 2016 року. Тоді в Республіці Алтай інфекцію виявили у 10-річного хлопчика, який брав участь у розбиранні бабака. Дитина не була щеплена і перенесла важку форму хвороби, але лікарям вдалося її врятувати завдяки ранньому виявленню та початку лікування.