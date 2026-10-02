рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів

Спецслужби держави-агресора росії одержали завдання посилити активність на території держав Європейського Союзу та НАТО — йдеться про підготовку до гібридних операцій, спрямованих на підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає УНН.

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Як повідомили у ГУР, для виконання операцій, зокрема й диверсійного характеру, кремль планує залучити завербованих гу гш (гру) та фсб рф агентів у Європі. У полі зору російських спецслужб перебувають військові об’єкти, критична інфраструктура та системи зв’язку.

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Серед ймовірних цілей агресора — приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах.

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