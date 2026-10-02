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Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут

Київ • УНН

 • 5832 перегляди

Енергосистема має запас потужності, а попит прогнозують нижчим. Масовані удари рф можуть спричинити дефіцит і локальні відключення.

Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут

З наближенням холодів питання стабільності енергосистеми знову стає одним із ключових для українців. На ситуацію взимку впливатимуть температура повітря, рівень споживання, стан генерації та мереж, а також пошкодження енергосистеми внаслідок ударів рф. Водночас окремі регіони можуть опинитися в різних умовах через особливості архітектури енергосистеми. Детальніше про те, чи варто очікувати блекаутів найближчим часом - розповів журналістці УНН керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп .

Деталі

На думку експерта, на швидкість настання відключень впливатимуть одразу кілька чинників. Ідеться не лише про те, наскільки енергосистему встигли відремонтувати, а й про інші чинники.

Потреба у відключеннях визначається балансом спроможностей енергосистеми (наявністю достатніх потужностей для генерації, передачі та розподілу електроенергії), з одного боку, і попиту - з іншого боку. Станом на кінець вересня цих потужностей достатньо за різних погодних сценаріїв. А зима цього року очікується теплішою, аніж минулої. І саме російські обстріли можуть критично змінити цей баланс — чи загалом по всій країні, чи в окремих регіонах. Тобто критичним чинником у потребі застосування графіків відключень буде наскільки ефективно ми себе захищаємо - результативність нашої протиповітряної оборони

- пояснює Андріан Прокіп.

Ще одним фактором, який впливатиме на масштаби потенційних графіків відключень, є скорочення споживання електроенергії. І тут мова не лише про очікувано теплішу погоду.. На думку Андріана Прокіпа, це пов’язано, зокрема, з ударами по енергоємних підприємствах і проблемами з експортом продукції, а також із встановленням споживачами власної генерації електроенергії.

В нас ще один чинник, який зумовить скорочення потенційного дефіциту в енергосистемі – зменшення обсягів споживання електроенергії промисловістю. Передусім через російські обстріли енергоємних споживачів, як-от металургії. І через проблеми цих підприємств із експортом продукції через Чорне море. Ці підприємства фактично зупиняють виробництво. Ще один чинник, який зумовлює скорочення попиту на електроенергію з обʼєднаної енергосистеми, – це самовиробництво: споживачі активно встановлюють власну генерацію, зокрема сонячні електростанції, а промисловість — і газову генерацію

- каже експерт.

Таким чином, за його словами, цього року очікується суттєве скорочення попиту на електроенергію, що може вплинути і на масштаб можливого дефіциту. Проте остаточна ситуація залежатиме насамперед від перебігу російських атак.

В кінцевому рахунку в нас на цей рік очікується суттєве скорочення попиту на електроенергію. Тобто навіть якщо в нас виникає дефіцит, то він, якщо ми беремо таку ж динаміку обстрілів, яка була й минулого року - мав би наступити пізніше і масштаб його був би менший. Але при цьому всьому може бути ситуація, коли в якихось регіонах буде дефіцит, а в якихось його не буде. Тобто десь у нас є відключення, десь у нас немає відключень

- додав Андріан Прокіп.

Окремою проблемою залишаються атаки на об’єкти, які забезпечують передачу електроенергії між регіонами. Через це ситуація в різних частинах країни може відрізнятися. Андріан Прокіп наголошує, що передбачити конкретний сценарій зараз неможливо.

Розуміти, як вони вдарять, коли вони вдарять, по чому вони вдарять, як ми зможемо відбиватися - ми цією інформацією не володіємо. Відповідно говорити про те, якими будуть відключення і коли вони почнуться - не можна. Водночас, якщо не враховувати чинник того, що у нас можуть бути проблеми з протиповітряною обороною через дефіцит ракет, то ми, по суті, значно краще підготовлені до зими, тобто ми в кращій позиції, ніж були минулого року

- зазначив експерт.

За словами експерта, нині енергосистема має запас генерації порівняно з піковим споживанням, однак він може змінитися у разі нових масштабних атак на енергетичні об’єкти як це було торік.

Минулого року станом на 1 жовтня в нас в енергосистемі було потужності стільки, що ми мали бути цілу зиму без відключень. У нас, в принципі, мав бути експорт електроенергії взимку, але починаючи з 10 жовтня почалася нова хвиля масованих атак. І згадайте, в якій ситуації ми опинилися в січні і лютому. Тобто за балансом потужності, який був до моменту обстрілів, у нас все було добре, але обстріли змінили цю ситуацію

- наголосив Андріан Прокіп.

До того ж, окремі регіони можуть зіткнутися з дефіцитом раніше через особливості місцевої генерації та мереж.

Зараз у нас цей профіцит генерації над піком споживання ще більший. Вам ніхто не назве ані точно, якими будуть відключення, ані те, коли вони почнуться. Зараз споживання буде триматися на відносно невисокому рівні до початку листопада. В якихось регіонах можуть ставатися дефіцити, тому що є міста, які дефіцитні, які залежні від енергосистеми і від зовнішніх поставок

- підкреслив керівник енергетичних програм.

Серед міст із таким ризиком експерт окремо назвав Київ та Одесу, бо їхня власна генерація не покриває весь попит, тому вони залежать від передачі електроенергії з об’єднаної енергосистеми. Удари по підстанціях, які забезпечують це сполучення, можуть створювати локальні проблеми.

Наприклад, Київ, наприклад, Одеса. У нас своєї генерації недостатньо для того, щоби покривати попит. І що роблять росіяни - вони намагаються бити по підстанціях, які з’єднують ці міста з об’єднаною енергосистемою. Ви згадайте Одесу, як це бувало. Але це все відновлювалося, ми всі піднімалися і все ставало на свої місця

- резюмував Андріан Прокіп.

Таким чином, конкретний період найближчих відключень наразі визначити не можна. Водночас, за оцінкою експерта, Україна входить у цей опалювальний сезон у кращій позиції, ніж минулого року.

Алла Кіосак

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