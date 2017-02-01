Ченцов Всеволод Валерійович

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Всеволод Валерійович Ченцов народився 10 квітня 1974 року в Дрогобичі на Львівщині. У 1996 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Кар'єрний дипломат на службі МЗС України з 1996 року. Працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у Представництві при ЄС. З 2017 по 2021 рік - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Нідерландах та представник при Організації із заборони хімічної зброї. З серпня 2021 року - Представник України при Європейському Союзі, де вів переговори щодо вступу України до ЄС, санкційної політики проти Росії та координації співпраці з євроінституціями. 16 липня 2026 року призначений віцепрем'єром з питань євроінтеграції в уряді Сергія Корецького.