Ченцов Всеволод Валерійович
Президент України провів нараду щодо посилення співпраці з Євросоюзом. Головна мета — повноцінний вступ України до ЄС, що розглядається як безпекове завдання.
Президент підписав указ про звільнення Всеволода Ченцова з поста постійного представника України при ЄС. Він обійняв посаду віце-прем'єра з євроінтеграції.
Частина міністрів уряду Свириденко зберегли свої посади і в оновленому Кабміні.
Верховна Рада призначила новий Кабмін на чолі з Сергієм Корецьким. Деякі міністри зберегли посади, а низку міністерств було розділено.
На засіданні фракції з президентом Зеленським представили кандидатури майбутніх міністрів. Серед них Всеволод Ченцов, Віталій Кім та Денис Маслов.
ЄС офіційно відкрив кластер 6 "Зовнішні відносини" у переговорах про вступ України. Віцепрем'єр Качка заявив, що це підтверджує прогрес та інтеграцію України в ЄС.
Київ побоюється затримки вступу до ЄС через вибори у Франції та темпи реформ. Україну дратують пропозиції щодо лише асоційованого членства в блоці.
Україна боїться відкладення вступу на тлі виборів у Франції. А у ЄС є питання щодо темпів реформ.
ЄС готує модель поступової інтеграції України з доступом до ринку та програм без права голосу. Членство можливе не раніше 2027 року через реформи.