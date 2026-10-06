Біля російського Сочі масштабно горить нафтовий танкер
Київ • УНН
Біля берегів російського курортного Сочі сталася масштабна пожежа на судні, яке могло перевозити нафту чи нафтопродукти. Причини займання офіційно не повідомляли.
Біля берегів російського Сочі в морі виникла масштабна пожежа, імовірно, горить нафтовий танкер, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
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Імовірно, після атаки БЕК або БПЛА спалахнуло судно, яке перевозило нафту або нафтопродукти.
Офіційно причини пожежі не повідомляли.