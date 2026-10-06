Недалеко от российского Сочи масштабно горит нефтяной танкер

У берегов российской Сочи в море возник крупный пожар, предположительно, горит нефтяной танкер, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

Предположительно, после атаки БЭК или БПЛА вспыхнуло судно, перевозившее нефть или нефтепродукты.

Официально причины пожара не сообщались.