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Недалеко от российского Сочи масштабно горит нефтяной танкер

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

У берегов российского курортного Сочи произошло крупное возгорание на судне, которое могло перевозить нефть или нефтепродукты. Причины возгорания официально не сообщались.

Недалеко от российского Сочи масштабно горит нефтяной танкер

У берегов российской Сочи в море возник крупный пожар, предположительно, горит нефтяной танкер, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

Предположительно, после атаки БЭК или БПЛА вспыхнуло судно, перевозившее нефть или нефтепродукты.

Официально причины пожара не сообщались.

Антонина Туманова

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