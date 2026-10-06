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Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 47 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 9146 перегляди

Від початку доби відбулося 172 боєзіткнення, ворог завдав 62 авіаудари та здійснив 1532 обстріли. На Покровському напрямку ліквідовано 47 окупантів.

Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 47 окупантів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 172 бойові зіткнення. Українські військові ліквідували на Покровському напрямку 47 окупантів та 15 — поранено, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 62 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5898 дронів-камікадзе та здійснив 1532 обстріли населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському напрямку наступальної активності ворога не відзначено.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки та Лимана.

Два ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 23 атаки відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Водянське, Добропілля, Новогришине, Сергіївка та Молодецьке. Одна атака триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 47 окупантів та 15 — поранено; знищено 15 одиниць автомобільної, одну артилерійську систему, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, один склад боєприпасів та 41 укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 155 укриттів противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Одинадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Єгорівка, Новоселівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Плавнів.

На Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Ще мінус понад півтори тисячі за добу: втрати росії у війні сягнули 1,544 млн військових - Генштаб06.10.26, 07:43 • 4644 перегляди

Антоніна Туманова

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