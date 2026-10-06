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Ще мінус понад півтори тисячі за добу: втрати росії у війні сягнули 1,544 млн військових - Генштаб

Київ • УНН

 • 2462 перегляди

Від початку повномасштабної війни росія втратила близько 1 544 260 військових. За добу ЗСУ знищили 1 540 окупантів, 52 артсистеми та 2 РСЗВ.

Ще мінус понад півтори тисячі за добу: втрати росії у війні сягнули 1,544 млн військових - Генштаб

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 жовтня сягнули близько 1 544 260 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1 540 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу Сили оборони знищили 52 артсистеми та 2 РСЗВ противника.

Крім того, за добу росія втратила 1891 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 566 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 396 танків, 25 494 бойові броньовані машини, 50 785 артилерійських систем, 2 184 РСЗВ та 1 688 засобів ППО.

Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 549 986 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 126 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Крім того, Силами оборони знищено 158 551 одиницю ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 795 одиниць спеціальної техніки та 2 866 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.

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