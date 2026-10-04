ISW назвав слова путіна про захоплення 1300 кв. км України "галюцинаціями", адже рф втратила території

Заяви володимира путіна про нібито масштабне просування російської армії в Україні у вересні настільки розходяться з реальною ситуацією на фронті, що "нагадують галюцинації". Насправді за місяць рф не захопила нові території, а навпаки втратила частину раніше контрольованих, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

1 жовтня путін заявив, що протягом вересня російські війська нібито захопили 1301 кв. км української території. За його словами, це у 2,5 раза більше, ніж у попередні місяці.

Однак підрахунки ISW показують протилежну картину. За вересень російські війська мали чисту територіальну втрату у 80,81 кв. км. Якщо врахувати райони, куди російські військові проникали, але так і не змогли встановити контроль, показник сягає 175,18 кв. км.

У ISW пояснили, звідки путін може брати такі цифри

Аналітики вважають, що кремль намагається створити перебільшене уявлення про успіхи російської армії та переконати Україну і Захід у нібито неминучості подальшого просування рф. ISW розглядає такі заяви як частину російської когнітивної війни.

рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс

При цьому аналітики не стверджують, що путін свідомо називає неправдиві цифри. За однією з версій, російське військове командування саме може передавати йому значно перебільшені дані про ситуацію на фронті. Раніше ISW уже звертав увагу на практику так званих "красивих доповідей", коли російські командири завищують масштаби просування та приховують невдачі.

Ситуація на фронті

Це суперечить і нещодавнім оцінкам ситуації на фронті. Наприкінці вересня навіть пов'язаний із кремлем російський воєнний блогер називав лінію фронту "статичною", що, за оцінкою ISW, фактично свідчить про майже нульове чисте просування російських військ протягом останніх місяців.

путін також продовжує заявляти про можливість захоплення всієї Донецької області та використовує такі твердження для обґрунтування вимог щодо українських територій. Водночас ISW неодноразово фіксував, що російське командування суттєво перебільшує свої успіхи на полі бою.

путін хоче змусити киян покинути столицю - Зеленський