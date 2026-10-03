рф залякує Європу погрозами через калінінград, щоб посіяти паніку і послабити підтримку України – Кубілюс

Погрози росії щодо калінінграда мають на меті посіяти паніку серед європейців та послабити підтримку України, заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Про це він сказав в ефірі LRT, пише УНН.

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За словами Кубілюса, ні НАТО, ні Європейський Союз не планують нападати на калінінградську область, як раніше говорили російські політики. Водночас раніше у Європі заявляли, що російський анклав може стати ціллю у разі агресії москви проти країн НАТО або ЄС

Єврокомісар вважає, що нинішня риторика кремля є частиною психологічного тиску на європейські країни.

У ЄС пояснили мету погроз росії

Ці заяви, наскільки ми бачимо і розуміємо, мають одну мету – викликати паніку серед європейців, викликати тривогу. Можливо, європейці піддадуться такій гібридній психологічній атаці, шукатимуть шляхів зближення з москвою, перестануть підтримувати Україну – заявив Кубілюс.

Він також прокоментував погрози росії завдати ударів по військових заводах у Європі, які виробляють продукцію для України. За словами Кубілюса, такий напад означав би військову агресію проти країни НАТО та відповідав би визначенню статті 5 Північноатлантичного договору.

Єврокомісар додав, що НАТО опрацювало різні сценарії можливої ескалації з боку росії. Водночас відповідь Альянсу у разі агресії може бути не лише військовою, а конкретні заходи проти москви не варто заздалегідь обговорювати публічно.

Нагадаємо, що путін заявив, що у разі нападу на калінінград росія застосує будь-яку зброю.