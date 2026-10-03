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The Guardian
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"Те, що обіцяють Україні, – брехня": прем'єр Албанії висловився про вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 7582 перегляди

Еді Рама вважає, що Україна не вступить до ЄС за стандартною процедурою. Він закликав створити для неї інший шлях до членства.

"Те, що обіцяють Україні, – брехня": прем'єр Албанії висловився про вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Україна, на його думку, не зможе стати членом Європейського Союзу за нинішньою стандартною процедурою вступу, попри обіцянки, які їй дають. Натомість він закликав ЄС знайти інший шлях для повноправного членства України. Про це Рама заявив в інтерв'ю німецькому WELT AM SONNTAG, пише УНН.

Деталі

Говорячи про розширення Євросоюзу, Рама закликав європейських лідерів діяти сміливіше та навів Україну як приклад країни, для якої традиційний процес вступу, на його думку, не працюватиме.

Подивіться на Україну. Те, що їй обіцяють, – брехня. За звичайною процедурою вступу, з усіма критеріями, її ніколи не приймуть. Усі це знають

– заявив Рама.

Рама запропонував інший шлях для України

Водночас албанський прем'єр не виступив проти членства України в ЄС. Навпаки, він запропонував уже зараз залучити Україну до роботи всередині Євросоюзу, а повноправне членство надати через процес, який залежатиме від конкретних результатів країни.

Рама також виступив за скасування права вето всередині ЄС. За його словами, подальше розширення створює ризик появи нових держав, здатних блокувати рішення всього Союзу.

Албанія сама є кандидатом на вступ до ЄС. Рама заявив, що його країна прагне якомога швидше приєднатися до блоку, однак вважає нинішню модель ухвалення рішень у Євросоюзі недостатньо ефективною.

ЄС може відкрити для України ще два переговорні кластери 13 жовтня - журналіст02.10.26, 21:45 • 12304 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Еді Рама
Албанія
Європейський Союз
Україна