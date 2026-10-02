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У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються19:56 • 370 перегляди
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У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Мережа Hans Anders зупинила продаж Ray-Ban Meta в Нідерландах і Бельгії через побоювання щодо конфіденційності. Meta заперечує ризики прихованого запису.

У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Одна з найбільших нідерландських роздрібних мереж оптики в п'ятницю оголосила про призупинення продажу розумних окулярів Ray-Ban від компанії Meta у Нідерландах та Бельгії на тлі зростання занепокоєння щодо конфіденційності. Це один із перших подібних кроків з боку ритейлера, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Це рішення зумовлене тривалими суспільними та політичними дискусіями навколо розумних окулярів, а також питаннями щодо умов використання цієї технології", — заявив представник мережі Hans Anders.

Хвиля невдоволення в Нідерландах через ці окуляри відображає ширшу негативну реакцію на розумні окуляри, оснащені камерами.

У Великій Британії мережа пабів Wetherspoon обмежила використання окулярів Meta через побоювання щодо прихованого запису, тоді як у США проти Meta та Luxottica подали позов: стверджується, що відео, зняті за допомогою окулярів, переглядалися людьми-анотаторами без відома тих, кого було зафільмовано.

Представник Meta повідомив, що компанія продовжує розробку цих популярних окулярів. "Кожна пара з камерою має яскравий індикатор на передній панелі, який блимає під час фото- чи відеозйомки; його неможливо вимкнути, а камера вимикається, якщо хтось закриває її або втручається в її роботу", — зазначили в компанії.

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У Нідерландах регулятор із питань захисту даних (AP) минулого місяця попередив, що відео, зняті розумними окулярами, на яких можна ідентифікувати людей, загалом не можна поширювати чи публікувати без їхнього дозволу — отримати який у громадському місці досить складно.

Організація із захисту прав споживачів Consumentenbond цього тижня заявила, що подасть на Meta до суду, якщо компанія не змінить конструкцію окулярів відповідно до законодавства про захист приватності.

Організація Offlimits, що бореться з онлайн-цькуванням, у п'ятницю також закликала Meta та власника бренду Ray-Ban — компанію EssilorLuxottica — добровільно зняти окуляри з продажу, доки не буде знайдено спосіб унеможливити прихований запис.

Hans Anders є дочірньою компанією Nexeye, що належить інвестиційній фірмі KKR. Nexeye керує 776 магазинами в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Австрії та Швеції. У трьох останніх країнах компанія не продає окуляри.

Антоніна Туманова

СвітТехнологіїУНН Lite
Reuters
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