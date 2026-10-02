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Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця

Київ • УНН

 • 3744 перегляди

БЕБ розслідує можливе завищення цін на медобладнання для НМУ та лікарень. За версією слідства, збитки бюджету сягнули 5,6 млн грн.

Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця
Національний медичний університет ім.Богомольця Фото: соцмережі університету

Розкрадання бюджетних коштів на закупівлі медичного обладнання, в якому фігурує Національний медичний університет ім.Богомольця, розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області, повідомляє УНН

Розслідування розпочато на початку 2025 року. Мова йде про закупівлю медичного обладнання бренду Karl Storz. За версією слідства, ціни, вказані у тендерній документації, були штучно завищені. Серед замовників обладнання фігурує Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Кримінальне провадження відкрито за  ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі в особливо великих розмірах.

За версією детективів, схему організували посадові особи ТОВ "Карл Шторц Україна" – офіційного і єдиного дистриб'ютора продукції німецької KARL STORZ SE & Co. KG в Україні. Мета, як стверджує слідство, – розкрадання бюджетних коштів на дороговартісне медобладнання та розхідні матеріали.

Вочевидь першим епізодом справи стало розслідування розкрадань у Подільському онкоцентрі. Надалі слідство виявило цілу мережу дилерів, які, на думку правоохоронців, діяли підконтрольно компанії "Карл Шторц Україна". Йдеться про компанії "Лівін", "Медпровайдер", "Ксенко" та "Ясмед". Окрім Подільського онкоцентру вони укладали угоди із Сумським обласним онкоцентром, Житомирською обллікарнею, Ладиженською міською лікарнею та Національним медичним університетом ім. Богомольця. 

Слідство встановило, що упродовж червня–грудня 2024 року внаслідок штучного завищення вартості обладнання та створення дискримінаційних умов участі в тендерах бюджету було завдано збитків на загальну суму 5,6 млн грн.  

Згідно з судовою ухвалою у квітні 2024 року медичний університет уклав із ТОВ "Ксенко" договір на суму понад 4 млн грн. За версією слідства, керівник НМУ (у відкритій судовій ухвалі прізвище не називається, але ймовірно мова йде про ректора вишу Юрія Кучина) до оголошення закупівлі нібито обговорював її характеристики з представником "Карл Шторц Україна". Серед вилученого у ході слідства в дистриб'ютора виявлено чотири платіжні інструкції "Ксенко" за 2024 рік. 

Вочевидь йдеться про тендер із закупівлі устаткування для операційних блоків (набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів, багаторазового використання), єдиним учасником якого була вже згадана компанія "Ксенко". 

У судових ухвалах міститься інформація про механізм дій учасників схеми: спочатку відбувалося узгодження тендеру та характеристик предмета закупівель між представниками "Карл Шторц Україна" та представниками закладів-замовників. Далі замовники закупівель "заточували" технічні вимоги під конкретного виробника, що звужувало коло учасників та давало можливість штучно завищувати вартість. За таких умов перемога у тендері "своїх учасників" ставала гарантованою. Далі, за версією слідства, "відкат" у сумі 5-10% переводився на підконтрольні благодійні фонди. Решту незаконно отриманих коштів, вважають детективи, учасники схеми знімали готівкою в касах банків і передавали представникам "Карл Шторц Україна" та замовників при особистих зустрічах. 

Цікаво, що НМУ після вже згаданого тендеру на понад 4 млн грн, уклав з "Ксенко" ще чотири угоди загальною  вартістю у понад 2 млн грн. Також у квітні 2024 року університет уклав угоду ще з однією компанією з числа перерахованих дилерів – ТОВ "Лівін" – на закупівлю парового стерилізатора та операційних світильників вартістю понад 2,5 млн грн. Компанія "Лівін" була єдиним учасником тендера. Ці угоди, за нашою інформацією, не фігурують у кримінальному провадженні БЕБ. 

Нагадаємо 

Державна аудиторська служба почала моніторинг двох закупівель Національного медичного університету ім. Богомольця через можливі порушення. 

Йдеться про ремонт двох гуртожитків університету у столиці. Розслідування журналістів свідчить про можливе завищення вартості будівельних матеріалів. 

Лілія Подоляк

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