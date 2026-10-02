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Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятися

Київ • УНН

 • 7566 перегляди

Добірка з десяти комедій для відпочинку й сміху - від "Похмілля у Вегасі" до "Завжди кажи "ТАК"".

Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятися

Якщо на вихідних хочеться відкласти серйозні справи, влаштуватися зручно на дивані та просто посміятися, тоді саме час обрати хорошу комедію. УНН зібрали для вас топ-10 фільмів із кумедними героями та неймовірними пригодами, які точно не назвеш буденними.

Мільйон способів втратити голову

Дикий Захід - не найкраще місце для людини, яка не любить конфліктів. Саме в такій ситуації опиняється фермер Альберт: замість того щоб прийняти виклик на дуель, він відступає, через що втрачає кохану Луїзу. Дівчина швидко знаходить йому заміну - місцевого ловеласа Фоя, але життя Альберта змінюється після знайомства з Анною, дружиною відомого злочинця Клінча Літервуда. Вона допомагає йому повірити у власні сили, а разом вони проводять час за стріляниною, розвагами та знайомством із місцевими правилами виживання. Проблема лише в одному: чоловік Анни невдовзі приїжджає до міста зі своєю бандою. І явно не для дружньої розмови.

Скупий

Франсуа Готьє - талановитий скрипаль, але його головний талант, здається, зовсім не музичний. Він уміє економити буквально на всьому. Для нього витратити гроші - це майже особиста трагедія, а будь-який рахунок може зіпсувати настрій, однак одного дня звичне життя чоловіка починає руйнуватися. Йому доведеться переглянути своє ставлення до грошей, стосунків і людей навколо, а особливо після того, як в його житті неочікувано з’явилась вже доросла донька.

Ми - Міллери

Девід займається продажем наркотиків і цілком задоволений своїм не надто законослухняним життям, доки через одну неприємну ситуацію не втрачає товар і гроші. Бос пропонує йому шанс усе виправити. Він має перевезти велику партію наркотиків із Мексики до США і для цього Девід вигадує геніальний, на його думку, план: створити фальшиву родину. До неї приєднуються стриптизерка Роуз, підліток Кенні та дівчина з бунтарським характером. Четвірка вирушає в дорогу під виглядом звичайної американської сім'ї. Залишається лише не видати себе, а ще не пересваритися до моменту перетину кордону.

Дідусь нелегкої поведінки

Після смерті дружини Джек переїжджає до родини своєї доньки. Здавалося б, це чудова можливість для нього не залишатися на самоті, але його онук зовсім не в захваті від перспективи ділити з дідом свою кімнату. Спочатку родичі намагаються мирно домовитися, але боротьба за особистий простір швидко виходить на новий рівень. Замість спокійного сімейного життя будинок перетворюється на справжнє поле битви, де кожен готовий іти до кінця.

Похмілля у Вегасі

Четверо друзів приїжджають до Лас-Вегаса, щоб влаштувати нареченому незабутню вечірку перед весіллям. Незабутньою вона справді стає, але щоправда, зовсім не так, як вони планували. Вранці чоловіки прокидаються в повному безладі, а у готельному номері з'явилися тигр і маленька дитина, тоді як наречений кудись зник. Найгірше те, що ніхто не пам'ятає, що сталося вночі, тому тепер друзям доведеться буквально збирати події минулого вечора по шматочках, щоб знайти зниклого товариша та вчасно повернутися на весілля яке от-от розпочнеться.

Божевільне весілля

Мсьє та мадам Верней виховали чотирьох доньок і мріяли про спокійне сімейне життя, проте вибір чоловіків для старших дочок став для батьків справжнім випробуванням: їхні зяті мають різне культурне та релігійне походження. Коли родина вже майже змирилася з цією ситуацією, молодша донька повідомляє про власний вибір, а батьки знову отримують шок. Попереду знайомство двох родин і підготовка до весілля, яке має всі шанси перетворитися на сімейний хаос.

DZIDZIO: Перший раз

Герой Михайла Хоми не встигає на літак до Португалії, де живе його мама. Така невдача дорого йому обходиться: розлючена мати виганяє сина з київської квартири та відправляє його до рідного села. Там герой зустрічає старих друзів, знайомиться з новими людьми та несподівано знаходить кохання. Паралельно йому доводиться допомагати місцевим талантам підготуватися до виступу на церковному святі. І хоча назва фільму може натякати зовсім на іншу історію, насправді це романтична комедія про дорослішання, дружбу та пошук власного щастя.

Норбіт

Норбіт із дитинства живе під тиском Распутії - повної жінки з дуже складним характером, яка фактично вирішила, яким має бути його життя. Усе змінюється, коли до міста повертається Кейт - дівчина, яку Норбіт по-справжньому кохає. Тепер головному герою потрібно не лише наважитися боротися за своє кохання, а й придумати, як вирватися з-під впливу Распутії. Завдання, м'яко кажучи, непросте. Особливо коли людина, від якої ти хочеш утекти, має зовсім інші плани.

Шпигунка

Сьюзан Купер працює аналітикинею ЦРУ та звикла залишатися в тіні. Вона координує роботу польових агентів і мріє коли-небудь опинитися на їхньому місці, але коли секретна мережа агентів опиняється під загрозою, Сьюзан несподівано отримує шанс вирушити на справжню операцію. Причина проста: вороги не знають її в обличчя, тож жінка, яка раніше спостерігала за небезпечними місіями через навушники тепер сама опиняється посеред шпигунських пригод. І дуже швидко стає зрозуміло, що теорія та практика - це дві абсолютно різні речі. А ще у фільмі є кумедний епізод із Віркою Сердючкою, який додає цій і без того абсурдній шпигунській історії ще трохи колориту.

Завжди кажи "ТАК"

Карл Аллен звик відмовлятися від усього нового: зустрічей із друзями, спонтанних поїздок, незвичних пропозицій і навіть можливості змінити власне життя. Після одного незвичайного семінару він вирішує перевірити на собі просте правило більше не говорити "ні" й погоджуватися на будь-які можливості, які з'являються на його шляху. Спочатку така зміна приносить Карлу справжній вибух позитивних емоцій. Він знайомиться з новими людьми, потрапляє в кумедні ситуації та нарешті починає жити значно активніше. Однак поступово герой розуміє, що постійно говорити "так" теж не так просто. Комедія з Джимом Керрі поєднує абсурдний гумор із історією про те, як іноді варто вийти із зони комфорту, але водночас не забувати думати головою.

Алла Кіосак

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