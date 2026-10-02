Моя совість абсолютно чиста: тренер Португалії Жезуш прокоментував демарш Роналду

Головний тренер збірної Португалії з футболу Жорже Жезуш заявив, що має спокійну совість після рішення Кріштіану Роналду залишити розташування національної команди. Про це він сказав у ефірі AS, повідомляє УНН.

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Фахівець зазначив, що не вважає свої дії причиною порушення звичного порядку роботи збірної.

У мене багаторічний досвід у футболі, і я знаю, що нічого не зробив, щоб змінити цей процес. Моя совість абсолютно чиста. ... Він – символ і знакова постать, це не ставиться під сумнів - зізнався Жезуш.

Він пообіцяв повернутися до обговорення цієї теми після наступного матчу.

Нагадаємо

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги націй проти Данії та Норвегії. Ймовірно, форвард образився за невихід на заміну у матчі проти Норвегії, проте, як заявив Роналду, він залишив команду після слів головного тренера Жорже Жезуша.

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