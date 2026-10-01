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Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантів

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

У 2022 році українські військові звільнили Лиман після чотирьох місяців окупації. Уперше місто звільнили від загарбників у червні 2014 року.

Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантів

1 жовтня - річниця другого звільнення Лиману на Донеччині від російських загарбників. У 2022 році в результаті успішного Харківського контрнаступу Сили оборони вибили окупантів із міста, оточивши вороже угруповання. Символічно, що для Лиману це вже друга перемога над агресором: у червні 2014 року воно стало першим містом Донеччини, повністю очищеним від російсько-терористичних військ, пише УНН.

Деталі

У 2022 році, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, Лиман опинився в центрі бойових дій. З середини квітня 2022 року місто перебувало під регулярними обстрілами російських загарбників, зазнало істотних руйнувань.

22 травня 2022 року російські окупанти дісталися міста, а 24 травня почався штурм Лиману. Через запеклі бої в соснових лісах навколо Лиману почалися масштабні лісові пожежі. 27 травня ЗСУ заявили, що окупанти не залишають намірів взяти місто. 29 травня окупанти дісталися центру міста, поліцейський відділок здався без опору, а над містом окупанти підняли російський "триколор".

30 травня в Офісі президента України повідомили про втрату контролю над Лиманом. Окупаційною владою була відновлена радянська назва "Красний Лиман" та Краснолиманський район "ДНР".

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Чотири місяці місто було в окупації, поки не розпочався славнозвісний Харківський контрнаступ.

5 вересня 2022 року ЗСУ зайшли до села Старий Караван, яке знаходиться за 15 км від Лиману. Впродовж 10 вересня під Лиман направлялася військова техніка і точилися бої на околицях міста.

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30 вересня стало відомо про завершення оточення російських військ в районі Лимана. Того ж дня ЗСУ звільнили Ямпіль, а 81-ша окрема аеромобільна бригада звільнила Дробишеве поблизу Лимана. 

1 жовтня було опубліковано відео, на якому українські війська увійшли на околиці Лиману.

Того ж дня російське міноборони заявило: "В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи".

Бої за місто продовжувалися до вечора 1 жовтня, і вже ввечері того дня 81-ша окрема аеромобільна бригада і Батальйон оперативного призначення НГУ ім. Сергія Кульчицького звільнили Лиман.

2 вересня Президент України Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лиману від окупанта. 

Після звільнення Лимана в ньому виявлено масові поховання. За попередніми даними, в одному з них поховано близько 200 цивільних, а в іншому принаймні 20 українських військовослужбовців.

Однак, варто зазначити, що це було вже друге звільнення Лиману. У середині квітня 2014 року розвідувально-диверсійні підрозділи збройних сил рф вторглися на схід України. Починаючи з 12 квітня ряд населених пунктів Донбасу зазнав силового захоплення, зокрема було захоплено і місто Лиман.

14 квітня тодішній Секретар РНБО і виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про введення в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України". Вже вранці наступного дня на півночі Донецької області розпочались активні бойові дії.

Перші бойові зіткнення сил АТО і проросійських бойовиків почалися 2 травня, а починаючи з 22 травня між силами АТО і незаконними збройними формуваннями тривали вже регулярні бойові зіткнення. 26 травня відбулась перша масштабна успішна операція сил АТО - за допомогою авіації та десанту відбувся перший бій за Донецький аеропорт.

3 червня одночасним ударом з трьох напрямків підрозділи зі складу 25-ї повітряно-десантної, 79-ї, 95-ї аеромобільних бригад і Національної гвардії пішли у наступ і взяли місто Лиман в блокаду. Завдяки маневру сил АТО на широкому фронті і удару з різних напрямків, російських бойовиків було вибито з Лиману. Зрештою, 4 червня місто було повністю звільнено від російської окупації, а вже наступного дня над міськрадою та міськуправлінням міліції було знов піднято український прапор.

Лиман став першим містом Донецької області, яке було звільнено українськими військовими від російсько-терористичних військ.

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Павло Башинський

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