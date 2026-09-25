Є позитив на Лиманському напрямку, і не тільки - Зеленський

На фронті є позитивні зміни на Лиманському напрямку, і не тільки на цьому напрямку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що операція триває, передає УНН.

Деталі

Буду дуже-дуже обережно говорити, поки операція не завершена. Я хочу подякувати нашим воїнам, там є позитив, позитив в напрямку Лимана і не тільки. Яким є наступне стратегічне завдання - давайте виконаємо це стратегічне завдання і поговоримо про наступне - сказав Зеленський.

Доповнення

Сили оборони України провели під Лиманом одну з найуспішніших контрнаступальних операцій цього року та, за оцінкою OSINT-аналітика Клемана Молена, звільнили понад 200 кв. км території.

У 2026 році росія захопила близько 890 кв. км української території, а Сили оборони України звільнили близько 800 кв. км.