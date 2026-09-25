Есть позитивные новости на Лиманском направлении, и не только - Зеленский

На фронте есть положительные изменения на Лиманском направлении, и не только на этом направлении. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что операция продолжается, передает УНН.

Детали

Буду очень-очень осторожно говорить, пока операция не завершена. Я хочу поблагодарить наших воинов, там есть позитив, позитив на Лиманском направлении и не только. Какова следующая стратегическая задача - давайте выполним эту стратегическую задачу и поговорим о следующей - сказал Зеленский.

Дополнение

Силы обороны Украины провели под Лиманом одну из самых успешных контрнаступательных операций этого года и, по оценке OSINT-аналитика Клемана Молена, освободили более 200 кв. км территории.

В 2026 году Россия захватила около 890 кв. км украинской территории, а Силы обороны Украины освободили около 800 кв. км.