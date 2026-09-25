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Осенняя простуда: как отличить ее от аллергии и когда обращаться к врачу

Киев • УНН

 • 11553 просмотра

Вирусолог объяснила, как отличить простуду от аллергии и когда обращаться к врачу. Антибиотики не действуют на вирусы, а вакцинация защищает от гриппа.

Осенняя простуда: как отличить ее от аллергии и когда обращаться к врачу

Осенью с похолоданием возрастает риск респираторных инфекций, однако насморк и заложенность носа не всегда означают простуду. Как отличить вирусную инфекцию от аллергии, когда можно лечиться дома и каких ошибок следует избегать, рассказала журналистке УНН вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Детали

По словам врача, простуда — это не отдельный медицинский диагноз, а бытовое название состояния, которое часто связывают с респираторными инфекциями. Такие заболевания могут вызывать различные вирусы, а специфическое лечение существует не для каждого из них. В то же время, по ее словам, в большинстве случаев организм человека самостоятельно справляется с инфекцией, если нет тяжелых сопутствующих заболеваний.

"Простуда — это не диагноз. Обычно человек может думать, что он переохладился, но, возможно, это вовсе не простуда, а какая-то респираторная инфекция. Если человек хочет знать, чем именно он заразился, для этого проводятся лабораторные исследования. Специфического лечения, например, при риновирусной, бокавирусной или метапневмовирусной инфекции нет", — объясняет Алла Мироненко.

Алла Мироненко отмечает, что отличить простуду именно от аллергии можно по ряду симптомов. Сезонность также может быть подсказкой.

Простуда может сопровождаться температурой, а аллергия обычно протекает без температуры. При простуде может болеть горло, а для аллергии это нехарактерно, хотя насморк и заложенность носа могут быть в обоих случаях. Весной аллергия встречается чаще, когда цветут деревья, травы и появляется пыльца

— отметила врач.

Что касается массового распространения гриппа в Украине, то, по словам врача, обычно не стоит ожидать его в начале осени. Единичные случаи могут фиксироваться раньше, в частности в подавляющем большинстве среди людей, приехавших из других стран.

"В октябре может быть один случай, два случая, в ноябре также очень мало единичных случаев. А уже в декабре, обычно во второй половине, может начинаться активизация гриппа. То есть циркуляция вируса уже начинается, а более массовые заболевания могут быть позже. Чтобы в октябре или ноябре была эпидемия — за последние десятилетия я такого не припоминаю", — отметила Алла Мироненко.

Также врач подчеркивает, что большинство респираторных вирусных инфекций у людей без серьезных сопутствующих заболеваний проходят самостоятельно. В таком случае лечение преимущественно направлено на облегчение симптомов. Вместе с тем Алла Мироненко советует не заниматься самолечением.

"Обычно, если у человека нет хронических заболеваний дыхательных путей и это не очень пожилой человек, то организм сам справляется. Питье, полоскания, снижение температуры, если она высокая и угрожает общему состоянию пациента, — и этого обычно достаточно. Но нужно понимать, что самолечение — это нехорошо. Особенно это касается детей, потому что у них очень быстро может измениться состояние и развиться осложнение", — подчеркнула врач.

Отдельно она обратила внимание на использование антибиотиков во время вирусных инфекций. По ее словам, такие препараты не действуют на вирусы, поэтому их не следует принимать без соответствующих показаний.

"У нас бывает, что ребенок попадает к врачу, мы еще не знаем, что с ним, а ему уже назначают антибиотик. Один не помогает, второй не помогает, третий. А потом через три недели выясняется, что у ребенка COVID-19, и антибиотики вообще не работают. К сожалению, с такими случаями мы также сталкиваемся", — подчеркнула Алла Мироненко.

Что касается профилактики, то вакцинация остается одним из способов защиты именно от гриппа, говорит врач. По ее словам, сезонные вакцины в Украину завозят, однако точные сроки их появления зависят от поставок, сертификации и логистики. В то же время другие популярные методы профилактики, в частности витамины и маски, также могут иметь свое предназначение, но не обеспечивают абсолютной защиты от респираторных инфекций.

"Витамины влияют на общее состояние организма, но обычно не обеспечивают специфической защиты от болезни. Человек без авитаминоза или анемии может легче справиться с инфекцией, но витамины не защитят его от самой болезни. Маска является барьером, но ее нужно менять каждые несколько часов, потому что на ней также накапливается то, что мы вдыхаем", — подытожила врач.

В случае гриппа врач советует помнить о вакцинации и не откладывать обращение к врачу, если состояние ухудшается. Противовирусные препараты могут применяться в отдельных случаях, в частности когда существует риск тяжелого течения из-за сопутствующих заболеваний. Вместе с тем конкретное лечение должен назначить врач после оценки состояния пациента.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем — обратитесь к врачу.

Алла Киосак

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